Dalla Conferenza sul futuro dell'Europa al Covid: il 2021 del Parlamento europeo

Nonostante la pandemia, il Parlamento europeo ha adattato i suoi metodi di lavoro, in modo da per poter continuare ad agire. "La nostra sfida è quella di costruire un mondo nuovo che rispetti le persone e la natura, con un'economia che lavori per il benessere di tutti e non per il guadagni di pochi. Il Natale è il momento in cui nasce la speranza. Dobbiamo essere quella speranza per tutti coloro che hanno bisogno, per tutti coloro che affrontano l'ingiustizia", ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli nel suo messaggio di Natale.