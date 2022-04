Conferenza sul futuro dell'Europa, a Roma l'evento "Il Futuro è tuo – Io rispondo Europa"

L'evento rientra nelle iniziative previste per la. In questa occasione verrà presentato il report finale con le proposte raccolte (e inserite nella piattaforma digitale multilingue ) durante le agorà locali organizzate dalle associazioni giovanili del Cng e poi elaborate dai giovani.

All'evento, trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Parlamento europeo e del Consiglio Nazionale dei Giovani interverranno la vice presidente del Parlamento europeo

Pina Picierno

Vincenzo Amendola

Antonio Tajani

Brando Benifei

Massimiliano Smeriglio

Anna Bonfrisco

Nicola Procaccini

Augusta Mantaruli

, sottosegretario agli Affari europei, l'europarlamentare e presidente della commissione Affari costituzionali(PPE-FI), i parlamentari europei(S&D-PD),(S&D-PD),(ID-Lega),, (ECR-FdI) e, rappresentante della Camera dei deputati nella Conferenza sul futuro dell'Europa.

All'incontro parteciperanno, inoltre,

Maria Cristina Pisani e Vittorio Gattari

Massimo Ungaro, Chiara Gribaudo e Luigi Iovino

per il Consiglio nazionale giovani,dell'Intergruppo Parlamentare Next Generation Italia.

"In un momento storico particolarmente drammatico come quello che stiamo attraversando, in cui la pace in Europa e nel mondo è stata messa in discussione a causa del conflitto russo-ucraino, è necessaria una risposta decisiva da parte della politica a tutti i livelli, nazionale, europeo ed internazionale - ha dichiarato

Maria Cristina Pisani

, presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani -. Il Next Generation Eu, oggi più che mai, è un ottimo punto di partenza per raggiungere una visione comune tra gli Stati membri. Di fronte a una simile tragedia umanitaria, l'Ue deve mettere in campo una risposta univoca e prevedere meccanismi di solidarietà per i Paesi più esposti. Pertanto l'evento, e più in generale la Conferenza sul Futuro dell'Europa, rappresenta un'occasione cruciale per avviare un processo di consolidamento democratico dell’Unione, attraverso una più ampia e trasparente consultazione pubblica dei giovani e della società civile europea sulla definizione delle priorità della Ue, anche alla luce della crisi economica globale".