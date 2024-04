18 aprile 2024 23:24

Fuorisalone 2024, al Design Pride la copia del "dito" di Cattelan

In occasione del Salone del Mobile, approda alla Design Pride la 'copia scenografica' di L.O.V.E., il celebre "dito medio" di Maurizio Cattelan, ideata e realizzata dagli Studios, con la collaborazione creativa di Scalabrini e l'elaborazione e progettazione dello scenografo Mauro Vanzati per Cinecittà. In scala 1:1, alta 11 metri, in polistirolo e legno, materiali tipici delle scenografie, la copia di Cinecittà del "dito" ha permesso di rendere due volte omaggio alla scultura simbolo della Borsa di Milano, con la partenza del corteo da Piazza Affari, davanti all'opera originale, e l'arrivo all'Arco della Pace, dove il suo doppio ha fatto da sfondo al party conclusivo.