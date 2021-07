Una lotta per un ambiente più sano e vivibile che va avanti da cinquant'anni . E' quella ingaggiata dall' Ue agli albori degli anni Settanta , in un processo lungo e travagliato che ha conosciuto traguardi importanti e rilanci sempre più ambiziosi, sino ad arrivare al primo ventennio del nuovo secolo. Quello in cui un'asticella sempre più alta è stata declinata sulle note di una parola chiave: "Green Deal" . Di seguito una sintesi delle tappe più salienti di questo lungo e appassionante viaggio. Destinazione: un ecosistema sano e vivibile.

I Paesi europei hanno cominciato a muoversi negli anni Settanta per ridurre l’inquinamento ambientale e per promuovere la consapevolezza ecologica. Vediamo insieme una cronistoria riassuntiva delle principali azioni succedutesi fino ad oggi:

L'Ue per l'ambiente Parlamento europeo 1 di 10 Parlamento europeo 2 di 10 Parlamento europeo 3 di 10 Parlamento europeo 4 di 10 Parlamento europeo 5 di 10 Parlamento europeo 6 di 10 Parlamento europeo 7 di 10 Parlamento europeo 8 di 10 Parlamento europeo 9 di 10 Parlamento europeo 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

1973 - La Commissione europea introdusse il primo programma d’azione per l’ambiente;

1987 - L’Atto unico europeo fece della tutela della salute, delle risorse naturali e dell’ambiente un obiettivo dell’Ue;

1990 - Fu istituita l’Agenzia europea dell’ambiente, deputata a monitorare i progressi dell’azione per l’ambiente e a informare i cittadini;

1993 - Le questioni ambientali entrarono nell’ambito della politica Ue con il trattato di Maastricht che rafforzò il ruolo del Parlamento europeo nello sviluppo di una politica ambientale;

1999 - Fu l'anno del Trattato di Amsterdam che faceva dello sviluppo sostenibile un obiettivo fondamentale, rendendo obbligatorio l’inserimento della protezione dell’ambiente in tutte le politiche Ue;

2001- In seguito alla discrepanza e alla non uniformità nelle politiche ambientali di ciascun Paese Ue, il Parlamento adottò norme minime per le ispezioni ambientali, indicando pene per i reati gravi come le emissioni illegali, il traffico di specie selvatiche e l’affondamento dei rifiuti;

2015 - E’ l’anno della firma e dell’approvazione da parte del Parlamento europeo dell’Accordo di Parigi. L’obiettivo era quello di contenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2° C per limitare gli effetti del cambiamento climatico.

2019- Il Parlamento Ue assunse una posizione storica e l’Europa diventò il primo continente al mondo a dichiarare uno stato di emergenza ambientale e climatica. Fu dunque la volta della Commissione Ue che presentò il Green Deal, ambiziosa tabella di marcia verso un’Europa a impatto climatico zero.

2020 - L’Ue propose una legge europea sul clima che decretò l’obiettivo di ridurre i gas serra del 55% entro il 2030 e di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

2021-2030 - Al centro dell'ottavo programma di azione per l’ambiente vi sarà l’accelerazione della transizione alla neutralità climatica, a energie pulite e a un’economia circolare.