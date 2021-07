I negoziati sulla creazione di due aree marine protette in Antartide si sono interrotti. Questa la motivazione che ha spinto gli eurodeputati ad approvare una risoluzione ( 588 voti a favore , 21 contrari e 79 astensioni) in cui si rimarca l'urgente necessità che le parti negoziali in seno alla Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartico ( CCAMLR - Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) raggiungano al più presto un accordo. L’obiettivo è chiaro: far cessare il prima possibile lo stallo nei negoziati internazionali.

Gli oceani - Si tratta del più grande pozzo di assorbimento del carbonio attivo al mondo. Tuttavia l'alterazione degli ecosistemi marini e costieri e l'accelerazione della perdita di biodiversità marina stanno indebolendo la loro capacità, soprattutto negli ecosistemi remoti e fragili come l'Antartide, che ospita una biodiversità estremamente ricca e diversificata.

Negoziati già in corso - Sono quelli volti a proteggere la diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale nel quadro dell'UNCLOS (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare - United Nations Convention on the Law of the Sea).

Due zone marine protette - L’eventuale futuro accordo sull'istituzione delle due zone marine protette potrebbe essere usato come base nei negoziati globali in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP15) a Kunming (Cina) che si terrà nell'ottobre 2021.

3 milioni di km2 - E’ la superficie complessiva che avrebbero le due nuove zone marine protette: la loro istituzione creerebbe una delle più vaste zone di protezione marina della storia.

Le richieste del Parlamento Ue - La risoluzione approvata dal Parlamento Ue con 588 voti a favore, 21 contrari e 79 astensioni, contiene importanti proposte. Vediamole insieme:

- promuovere il ruolo guida dell’Ue nell’intensificazione degli sforzi bilaterali e multilaterali, in particolare con i Paesi che si sono ripetutamente dichiarati contrari a un accordo;

- porsi obiettivi di ripristino e protezione globali, giuridicamente vincolanti, per almeno il 30% dei mari entro il 2030, in ossequio alla strategia dell'Ue sulla biodiversità per il 2030;

- spingere la Commissione Ue a far leva sulla propria influenza diplomatica e sulle proprie capacità di mobilitazione per favorire la conclusione di un accordo sulla designazione di vaste zone marine protette nell'Oceano Australe.