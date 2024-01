"Voglia di fare casa", come rendere unico il luogo dove si vive

Otto puntate, prodotte da Dr Podcast per Leroy Merlin, tra progetti fai da te, complementi d’arredo e gazebi per creare spazi accoglienti

Cosa rende la casa il posto ideale in cui vivere? Gli arredi, l'illuminazione o la sua disposizione? "Voglia di fare Casa" è la serie, realizzata da Dr Podcast per Leroy Merlin, da Dr Podcast, che dà idee e suggerimenti per creare ambienti unici e confortevoli.

Le otto puntate nascono dalle storie di vita dei clienti italiani di Leroy Merlin, che ha raccolto la loro idea di casa ideale e ha delineato il ritratto di un’abitazione comoda da vivere, eco-sostenibile e smart. Ognuno di noi ha un proprio concetto di luogo dei sogni: c'è chi sogna una piscina gigante; chi una cucina grande e un bel tavolo; chi un bagno spazioso e molto luminoso e un soggiorno molto ampio con un camino scoppiettante. Non c'è una sola risposta. Per questo ogni puntata racconta una proposta in base ai gusti dei protagonisti.

Struttura della serie podcast

Si comincia con Matilde e Alfredo, protagonisti dell’episodio ambientato in un punto vendita Leroy Merlin, dal titolo "Le voci del negozio (Prima parte)": l’inseparabile coppia è alla ricerca di una nuova carta da parati e di nuove tende, ma se fossero poi le discussioni e i carrelli già riempiti degli altri clienti presenti a permettere a Matilde di avere nuove ispirazioni per la sua casa?

La seconda puntata, "Il sapore dei colori" racconta l'esperienza di Francesco e Michela, convintissimi che occuparsi della manutenzione sia un ottimo modo per rendere la casa bella e accogliente. È ambientata una domenica mattina, mentre la coppia dipinge una parete del salotto e una zuppa cuoce a fuoco lento, inondando la casa del suo profumo.

Nell’episodio tre, "Il ritmo del fai da te" Olivia si occupa della manutenzione della casa, armata della sua inseparabile cintura da lavoro, in cui trovano spazio tutti gli attrezzi giusti, e con il sottofondo di un buon disco che scandisce il ritmo. Protagonisti della quarta puntata, "La mente e il braccio" , sono Ludovica, Sergio e il loro divano. Ludovica è la mente e Sergio il braccio, lei organizza e progetta e lui assembla, avvita e sposta, praticamente sono la squadra perfetta. Nuovi mobili del bagno e una nuova poltrona: questo, per loro, vuol dire una domenica a immaginare e costruire.

Il quinto episodio, "Nuova casa, vecchie amiche" racconta la storia di Livia che si è appena trasferita nella sua prima casa da sola e, con le amiche di sempre, ha scelto di personalizzarla per renderla la casa dei suoi sogni. Una casa in cui trovano spazio tanti complementi ed elementi d’arredo che rispecchiano il suo gusto, belli ma non necessariamente funzionali. Lei e le amiche hanno deciso di decorare il salotto con la carta da parati e studiano con attenzione ogni singolo passaggio, in una domenica che, oltre a essere dedicata alla casa, sarà il pretesto giusto per celebrare il traguardo di Livia.

La puntata numero sei, "Chi trova un barbecue, trova un amico" racconta la storia di Alessandro, uno che ama fare le cose per bene e se deve affrontare un lavoro in casa chiede preventivi a diversi professionisti e studia la questione a fondo. Per l’acquisto del nuovo barbecue ha seguito i preziosi consigli del suo amico Massimiliano, con cui organizzerà una grande grigliata per tutti gli amici. E mentre si prepara ad accogliere i suoi ospiti, Alessandro sogna tutte le nuove migliorie che può apportare alla sua casa.

In "Un gazebo è per sempre" si affronta il tema giardino: ritroviamo Matilde e Alfredo che hanno organizzato una festa con gli amici, occasione perfetta per acquistare un nuovo gazebo e dei nuovi salotti da esterno. L'ultima puntata, "Le voci del negozio" è dedicata alle migliorie da apportare al bagno con una panoramica dedicata alle varie tipologie di piastrelle.

Per ascoltare il Podcast, CLICCA QUI.