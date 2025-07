Torna "Alla Manu": la nuova stagione del podcast che trasforma la comunicazione in connessioni autentiche

Un podcast che nasce dal desiderio di dialogo reale

"Alla Manu" si distingue per uno stile diretto, intimo e mai scontato, dove ogni episodio si trasforma in una vera conversazione che unisce strategia e sensibilità, innovazione e tradizione. "Non cerco interviste ma dialoghi autentici con persone che hanno qualcosa da raccontare e da condividere – spiega Manuela Ronchi – Il mio intento è restituire valore alla comunicazione in un’epoca in cui spesso viene fraintesa o banalizzata".