"EHI, Erica!", PFAS e l'"inquinamento eterno" raccontati per la prima volta in un podcast

Cosa sono i PFAS? Perché in Italia se ne parla tanto? Quali sono i rischi per la salute? Domande cui cerca di dare delle risposte "EHI, Erica!", il primo podcast sulle sostanze chimiche responsabili di quello che viene definito “inquinamento eterno”. La serie, prodotta da Dr Podcast con la società Erica, realtà affermata nella gestione e trattamento dei rifiuti industriali, prova a spiegare all'ascoltatore di cosa si tratta e perché è importante conoscerne l'esistenza.

Ufficio stampa

"EHI, Erica!", un podcast educativo e formativo

Grazie ai sei episodi della serie, sarà possibile capire meglio cosa sono i PFAS, dove si trovano e perché in Italia se ne parla tanto, soprattutto, in relazione ad alcuni territori come Piemonte, Veneto e Lombardia. I PFAS si trovano ovunque: abiti, saponi, strumenti sanitari, confezioni di cibo, bicchieri in carta riciclabile, padelle antiaderenti, vernici, finestre, mascara waterproof, carta forno e moltissimi altri oggetti di uso quotidiano. Attraverso la voce dell'attrice Chiara De Bonis, una speciale assistente virtuale di nome Erica risponde alle domande più frequenti su questi composti chimici, sulla loro relazione con l’ambiente circostante (cibo, acqua e salute), descrivendo il ruolo delle istituzioni e della comunità scientifica in Italia, Europa e negli Stati Uniti e prova anche a rispondere ai dubbi molto frequenti riguardanti la salute e la qualità della vita delle persone.

La serie nasce dalla volontà di Erica Srl di fare chiarezza sulla sempre più controversa e complessa questione legata a questi inquinanti emergenti di cui si conosce ancora poco e di condividere riflessioni e contenuti di anni di ricerca, rendendoli accessibili anche ai non addetti ai lavori grazie a un linguaggio semplice e diretto.

In Italia sono più di 1.600, oltre 17mila in tutta Europa, i siti contaminati da PFAS, acronimo che indica le sostanze poli-e per-fluoroalchiliche, composti organici ideati e sintetizzati a partire dagli anni ’40 e utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, grazie alle loro caratteristiche di stabilità termica, chimica e biologica. Diffusione confermata anche dal "Forever Pollution Project", un'inchiesta giornalistica guidata dal quotidiano francese Le Monde, che ha coinvolto 17 testate in tutto il continente e ha monitorato siti in cui la concentrazione di PFAS presenta livelli pari o superiori a dieci nanogrammi per litro (ng/L).

Dopo anni di ricerca e sviluppo e tre brevetti su tecnologie specifiche sull’abbattimento dei PFAS, composti chimici che in natura durerebbero millenni, Erica Srl ha deciso di rispondere alle principali domande sul fenomeno, che potrebbe compromettere la salute pubblica dei cittadini, anche in Italia.

“Il Podcast Ehi, Erica! sui PFAS - afferma Isabella Stilo, amministratore delegato di Erica Srl - nasce da analisi, studi, approfondimenti e sperimentazioni svolti da Erica in oltre sei anni di Ricerca e Sviluppo. L’idea di questa prima stagione è che Erica si trasformi in una sorta di assistente virtuale che risponda alle domande che vengono più frequentemente poste ai motori di ricerca, cercando di fare chiarezza sulla provenienza, la diffusione e l’intricato percorso legislativo di questi inquinanti emergenti".