“Se telefonando”: quando una telefonata ha cambiato il mondo

Tutti abbiamo ricevuto almeno una volta una telefonata che ci ha cambiato la vita. Ma ci sono telefonate che sono andate oltre, capaci di far tremare regni, di smascherare inganni, insomma telefonate in grado di cambiare il mondo. La serie podcast in nove puntate "Se telefonando", ideata e prodotta da Dr Podcast e offerta da Prontofoods by Ristora, racconta quelle che si sono distinte per importanza e hanno segnato un'epoca.