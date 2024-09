“La Storia del Mulino di Napoli”, un viaggio nel tempo fatto di emozioni e 100 anni di made in Italy

Un secolo di passione e sogni realizzati. "La Storia del Mulino di Napoli" racconta una favola diventata realtà e di come un'intuizione e una scelta controcorrente possano essere l'inizio di una storia di affermazione e successo duraturi. La serie in quattro episodi, realizzata da Dr Podcast in occasione del centenario dell'azienda, offre un viaggio nel tempo fatto di ricordi ed emozioni di chi ha saputo interpretare e trasformare l’eredità familiare in realtà.