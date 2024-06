"L’acqua. La nostra origine", il racconto di una storia imprenditoriale di successo

Un successo nel segno dell’innovazione sostenibile

La serie racconta in modo emozionale e coinvolgente il Dna del marchio Sant’Anna: l’innovazione nel segno della sostenibilità, ma anche la costante attenzione per preservare la purezza della sua acqua per valorizzarne le caratteristiche organolettiche che la rendono unica in un firmamento di acque sempre più competitivo.