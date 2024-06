"Incredibile Italia" svela i segreti meno noti del Bel Paese

"Incredibile Italia" nasce con l'obiettivo di accompagnare l'ascoltatore in un viaggio alla scoperta di posti incantevoli e meno conosciuti. Ogni episodio rivelerà paesaggi mozzafiato e storie inedite, valorizzando la profonda connessione tra terra e uomo in un territorio tutto da esplorare. Con uno storytelling avvincente Lorenzo Giudici, geografo di Firenze, sarà la voce narrante di questo incredibile viaggio e trasmetterà la sua passione per la geografia, rendendo ogni episodio un'esperienza coinvolgente e di grande valenza informativa.