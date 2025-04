"Generazione R" dà voce ai giovani per una rivoluzione sostenibile

“Generazione R”, disponibile sulle principali piattaforme di podcasting e streaming, si propone anche come modello replicabile per portare il podcast in altre scuole italiane, creare reti educative, costruire strumenti nuovi per raccontare l’ambiente e la sostenibilità in modo accessibile e autentico. “Vogliamo dare vita a un ecosistema narrativo capace di ispirare chi ascolta” - spiega Edoardo Slavik, presidente di Fondazione Erica - Le idee dei giovani sono un patrimonio prezioso, e con "Generazione R" vogliamo dare loro lo spazio che meritano”.