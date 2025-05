“Emozioni che non finiscono mai”: il podcast che racconta l’anima segreta del Giro d’Italia

Il ciclismo come metafora della vita

“Emozioni che non finiscono mai” non è una cronaca sportiva, né una semplice celebrazione del Giro: è un racconto autentico che trasforma ogni tappa in una riflessione sull’esistenza. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del ciclismo, ma anche per chi cerca storie vere, intense, capaci di raccontare l’essenza del vivere umano, con la voce della fatica e il cuore della speranza. Attraverso la voce di Magrini e l’approccio narrativo di Rizzoli, il podcast offre un percorso simbolico in cui ognuno può ritrovarsi: non solo chi pedala, ma chi ogni giorno affronta salite, ripartenze e traguardi nella propria vita. Il format fonde storie personali, memoria collettiva e suggestioni poetiche, con uno stile che alterna momenti intimi e contemplativi a passaggi più tesi e vibranti. Un esperimento narrativo che coglie l’essenza più umana dello sport e lo trasforma in un racconto universale.