"Da 0 a 2035 - Il Futuro dell'auto", viaggio nel mondo dell'automotive

La serie Podcast, prodotta per il brand Carglass, aiuta a capire come sta cambiando la mobilità e quali saranno le sue evoluzioni

Auto ibride ed elettriche, ADAS. Come sarà il futuro della mobilità? Il settore dell'automotive è in continua e velocissima evoluzione ed espansione: è già cambiato rispetto a qualche anno fa, ma nei prossimi decenni la trasformazione sarà radicale. Per capire le possibili evoluzioni di questo mondo è nata "Da 0 a 2035 - Il Futuro dell'auto", una serie prodotta da Dr Podcast per il brand Carglass, azienda leader nella riparazione e sostituzione di vetri per auto.

Contenuti della serie

Dieci puntate, un episodio nuovo ogni mercoledì, che con la voce di Luigi Melita, giornalista e riconosciuto esperto del settore automotive, illustrano la sfida delle auto ibride ed elettriche, le nuove opportunità e le novità tecnologiche, senza dimenticare la fondamentale questione sicurezza.

Nel primo episodio “In un mondo che cambia” si analizza il mercato automobilistico nel suo complesso, continuamente attraversato da evoluzioni e cambiamenti, e si prova a rispondere ai consumatori che spesso si chiedono perché le auto di oggi abbiano un costo superiore rispetto al passato.

Il secondo episodio, “Auto elettriche: problema o soluzione?”è una guida per conoscere l’auto elettrica: la sua storia, come si ricarica, un mini-glossario sui nuovi termini legati all’auto elettrica e i racconti delle esperienze di viaggio in autostrada.

Nella terza puntata dal titolo “Le auto ibride non sono tutte uguali” si va alla scoperta delle diverse tipologie di auto ibride con qualche considerazione sull’ibrido e il mondo delle micro ibride (mild hybrid).

Il quarto episodio, “ADAS, il copilota virtuale per la sicurezza", affronta l'importante tema dei sistemi di sicurezza e della differenza tra ADAS e “pilota automatico”, con qualche consiglio finale in caso di incidente.

La quinta puntata della serie, “Tecnologia a bordo: head-up display, infotainment, sicurezza", si occupa di come l'evoluzione tecnologica stia investendo anche gli interni delle auto: dalla connettività ad auto sempre più simili a uno smartphone, dalle app per lavorare a bordo fino all’head-up display e le sue evoluzioni future.

Nella “Mobilità del futuro. Arriva la conquista dei cieli?” si fa un ulteriore passo in avanti per indagare la sharing mobility e il trasporto di persone attraverso i droni, che fino a poco tempo fa sembrava pura fantascienza. L'episodio sette, "Sostenibilità, ecco perché l'auto e la casa devono parlarsi", delinea, invece, un futuro in cui le automobile saranno sempre più integrate con la nostra abitazione e con la rete elettrica.

La puntata numero otto dal titolo "La sicurezza parte dal basso" analizza le differenze tra le diverse tipologie di pneumatici, dagli estivi agli invernali fino alle quattro stagioni/all season, mentre nell' “Linvasione in Europa delle auto cinesi è già iniziata” si affronta il tema relativo alle strategie del mercato cinese e i legami tra Occidente e Oriente.

Nell'episodio che chiude la serie, “2035: auto elettriche, biocarburanti, carburanti sintetici. Facciamo chiarezza” si prova a rispondere a domande di interesse comune: dovremo davvero passare tutti alle auto elettriche? Cosa sono gli e-fuel e i bio-fuel? E gli ADAS?

Per ascoltare il Podcast, CLICCA QUI.