“Cavalli & Cappelli”, dietro le quinte dell'evento “cult” della tradizione britannica

Dai rituali scaramantici ai fantasmi, dallo Champagne ai menù degli chef stellati

Le superstizioni legate ai cavalli e alle corse inebriamo l’atmosfera della gara, fra allure e leggenda. Alcuni esempi? L’espressione “Touch Wood” viene usata per scongiurare la sfortuna. Raccogliere un ferro di cavallo e tenerlo con sé regalerà fortuna per tutto il giorno” (“Find a Horse shoe. Pick it up. All day long, you’ll have good luck!”). E non poteva mancare l’aura di un fantasma: quello di Jane Seymour, la terza moglie di Enrico VIII, che molti sostengono di aver visto passeggiare nell’area più esclusiva.