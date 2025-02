“Aria a regola d’arte” racconta il successo di un’impresa 100% made in Italy tra passione e innovazione

“Bisogna essere un po’ sanamente e saggiamente folli e un po’ innamorati; bisogna avere il cuore che batte per la propria azienda, per le proprie persone” parola di Anna Munari. Come lei stessa racconta nel podcast non è facile fare impresa, soprattutto in Italia, ma la sua determinazione l’ha portata, con non poche sfide e difficoltà lungo il cammino, a raggiungere numerosi successi. La passione è il motore dell’azienda che è 100% made in Italy – concetto a cui Munari e Rigoni tengono particolarmente – simbolo del desiderio di preservare l’identità aziendale, il legame con il territorio e con i propri valori familiari.