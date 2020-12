Cosa resterà del 2020? Ecco i dati "positivi" nell'anno della pandemia

Aspettativa di vita, mortalità e popolazione - Nel 2020, l'aspettativa di vita alla nascita della popolazione mondiale è aumentata e si attesta a 73,2 anni (+1 sul 2019). La mortalità infantile è invece diminuita del 60% dal 1990 al 2020 così come quella materna, che è ai minimi storici. Secondo i dati rielaborati dall'Ansa, si verificano 211 casi ogni 100mila nati. Nell'anno segnato dalla pandemia si registra anche una crescita della popolazione (+80 milioni).

Meno fumatori e morti per terrorismo - Nel 2020, il 7,6% dei fumatori ha smesso di fumare. E' la percentuale più alta di sempre. Un altro dato positivo di quest'anno riguarda i morti per terrorismo, diminuiti del 15,5% rispetto al 2019.

In Italia la giornata di venerdì 17 è da sempre considerata una delle più "sfortunate" dalle persone più superstiziose. Se poi questa data cade durante un anno bisestile (è noto il detto "anno bisesto anno funesto) e soprattutto nel bel mezzo della pandemia di coronavirus, ecco che venerdì 17 aprile 2020 si trasforma nel giorno "sfigato" per eccellenza. Ma la domanda che va per la maggiore è: cos'altro può capitare? E così ecco che sui social si moltiplicano meme e frasi ironiche per cercare di sdrammatizzare.

In calo i morti per inquinamento. Giù le emissioni di gas serra, su le rinnovabili - La crisi ambientale e le sfide green da affrontare sono stati uno dei grandi temi del 2020. A questo proposito, quest'anno le emissioni di gas serra in Europa sono scese del 24% rispetto al 1990, mentre il disinvestimento in combustibili fossili ha raggiunto 14mila miliardi e coinvolto 1.300 istituzioni. E' invece cresciuto del 20% il consumo da fonti rinnovabili in Europa. Altro dato positivo: le morti per inquinamento sono calate per il 30esimo anno di fila.

Tasso di alfabetizzazione, gender gap e Internet - Buone notizie anche sul fronte dell’alfabetizzazione, il cui tasso è cresciuto dell’86,6%. E' il massimo di sempre. Esattamente come l'indice relativo al gender gap - il divario tra uomini e donne in ambito sociale e professionale - che attualmente a livello mondiale è del 68,6%. Migliora anche l'accesso a Internet: gli utenti - 4,8 miliardi - sono al massimo storico.