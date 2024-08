L'inverno di VDP Via delle Perle

VDP sfodera gli artigli e si prepara ad affrontare il prossimo autunno inverno con una collezione dalla’anima graffiante e seducente. Al Grand Hotel de Milan in un cubo a specchio illuminato dl neon, è racchiusa la femminilità di Via Delle Perle: dettagli gioiello impreziosiscono capi dall’eleganza assoluta, il pizzo francese viene trasfigurato dalla tecnologia e dalle lavorazioni sartoriali, il grido dell’animalier irrompe su insoliti piumini e su abiti di gran classe ingentiliti da bottoni e fiocchi bon ton. Il nero assoluto si alterna a colori più neutri come il cipria e a tonalità più accese come il blu cobalto, eletta la nuance indiscussa della prossima stagione fredda. Il capo must have è invece il little snake dress, ovvero il tubino nero firmato VDP creato per valorizzare e “sensualizzare” al massimo le curve femminili. Un Little black dress rivisitato che deve la sua forza innovativa all’unione di ingredienti sofisticati e ricercati, come la lunga zip sulla schiena o i giochi di volant 3D.