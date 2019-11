Vernice Week, una settimana in musica

Livorno omaggia Amedeo Modigliani a 100 anni dalla sua scomparsa con la mostra al Museo della Città, "Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexandre". 120 opere in esposizione fino al 16 febbraio dall’archivio dei due collezionisti che lo hanno sostenuto nella vita.

Per gli appassionati di musica classica adesso c’è una realtà in più che porta in concerto gli spartiti dei grandi compositori internazionali. È La Fil, la neonata orchestra sinfonica di Milano, composta per lo più da giovani under 30. Sabato 17 novembre durante BookCity La Fil suonerà alcuni brani di Schubert e Beethoven al Teatro dell’Arte.

Mika torna nei palasport d’Italia con il suo Revelation tour, dal 24 novembre 12 date a partire da Torino.

Fino al 6 gennaio al Palazzo delle Esposizioni di Roma è possibile visitare la mostra “La meccanica dei mostri. Da Carlo Rambaldi a Makinarium”. Il papà di Et, tre volte premio oscar, scomparso nel 2012 è protagonista della mostra dedicata agli esseri fantastici del cinema. “Raccontiamo quello che c’è dentro le creature cinematografiche più iconografiche degli ultimi 50 anni”, dice il curatore Claudio Libero Pisano.

Gli altri appuntamenti della settimana:

Bressanone - Musica e luci si accendono sulle facciate del palazzo vescovile. Protagonista dello spettacolo è uno dei più straordinari ospiti della cittadina: un elefante. (Dal 22 novembre al 6 gennaio)

Napoli - Torna la fiera del baratto, un invito a riutilizzare ciò che non viene più usato. Il 23 e il 24 novembre alla Mostra d’Oltremare si riempirà di occasioni uniche, tra oggetti vintage e d’artigianato.

Bologna - Si chiude il 24 novembre la Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro: 450 opere disseminate in tutta Bologna raccontano l’uomo, il suo lavoro e il suo rapporto con la terra.

Piemonte - Tre giorni di bagna cauda: 22, 23 e 24 novembre, 150 ristoranti ad Asti e nel resto del Piemonte metteranno a disposizione 16mila posti a tavola per mangiare il piatto tradizionale della regione.

Bologna - I maestri della cioccolata più importanti d’Italia saranno a Bologna dal 21 al 24 novembre per il Cioccoshow: degustazioni, corsi e laboratori all’insegna del cacao.