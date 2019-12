Vernice Week, si prepara al Natale con #MilanoSuperChristmas

Dalle mostre ai mercatini, fino al teatro: Vernice Week porta alla scoperta di tutti gli eventi della settimana. La rubrica in onda dal 14 al 20 dicembre vi presenta gli appuntamenti da non perdere in vista del prossimo Natale.

Vernice Week e Ilaria Fratoni vi conducono nel cuore di Milano. Con #MilanoSuperChristmas 2019 il capoluogo lombardo pensa a tutti i gusti e la città si riempie di eventi. Dal villaggio di Babbo Natale dei giardini Indro Montanelli in Porta Venezia, ai giochi d’acqua sulla Darsena. Fino alle piste di pattinaggio e alla zip line, come quella in Pazza Duca D’Aosta, davanti alla stazione centrale, e agli splendidi alberi realizzati in piazza Duomo e in Galleria. Un calendario di eventi pronto a far risplendere tutta la città.

Per gli amanti del musical al Teatro Nazionale Che Banca! di Milano arriva uno degli spettacoli più amati di sempre: Singin’ in the Rain. Tratto dall’omonimo film di Gene Kelly, lo show, con la compagnia diretta da Chaira Noschese, farà rivivere gli anni ’20.

A Torino arriva una mostra dedicata ai capolavori di Andrea Mantegna. Un viaggio nel rinascimento con “Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il moderno”. In mostra a Palazzo Madama non ci saranno soltanto i suoi dipinti, ma anche disegni, lettere e altri capolavori di maestri come Donatello o Antonello da Messina, riuniti grazie ai prestigiosi prestiti internazionali.

In questa puntata di Vernice Week c’è anche una piccola anticipazione del “Viaggio nella grande bellezza”, la serata evento dedicata al Vaticano in onda su Canale5 mercoledì 18 dicembre alle 21.30. Ci sarà anche una guida d’eccezione: Cesare Bocci.

Gli altri appuntamenti della settimana:

Como – La città sulle rive del lago si trasforma in un luogo speciale grazie alla magica atmosfera della Città dei Balocchi che si illumina con il Magic Light Festival, una 26° edizione al’insegna dell’ecosostenibilità. (23 novembre – 6 gennaio)

Milano/Brescia/Firenze/Bergamo/Piacenza - Pronti, partenza, via. Centinaia di Babbi Natale sono pronti a percorrere la corsa più divertente d’Italia. L’appuntamento è per il 14 e 15 dicembre a Milano, Brescia e Firenze e per il 22 dicembre a Bergamo e a Piacenza

Bologna - Le vie del capoluogo emiliano brillano con le parole di “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini, un omaggio al cantautore dalla sua città natale.

Firenze – Fino al 23 febbraio è possibile pattinare in riva all’Arno grazie al Firenze Winter Park

Ala (Trento) - Il Natale entra nei palazzi Barocchi. Un incontro tra artigianato, musica e architettura