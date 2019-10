Vernice Week, dietro le quinte di Notre Dame de Paris

Con Vernice Week è possibile entrare nel backstage di Notre Dame de Paris, Quasimodo ed Esmeralda tornano in Italia per far rivivere la magia dell'opera musicale firmata da Riccardo Cocciante. Un tour che approda all'Arena di Verona, per poi spostarsi agli Arcimboldi di Milano dal 17 ottobre.

E proprio a Milano dal 7 al 13 ottobre, arriva la Vendemmia del MonteNapoleone District tra mostre, incontri e wine experience.

Con Vernice Week spazio anche al cinema. Il vincitore del Leone d'Oro alla mostra del Cinema di Venezia presenta il suo Jocker, nelle sale italiane da giovedì 3 ottobre.

Il 12 e il 13 ottobre le città italiane sono protagoniste delle Giornate Fai d'Autunno, Un weekend dedicati alle bellezze d'Italia, come l’abbazia di Santa maria a Cerrate a Lecce, un gioiello dell’arte romanica otrantina, o l’arte Liberty di Gioiosa Ionica. Con l'occasione sarà possibile visitare anche l'orto dell’ex convento di Santo Stefano a Recanati, luogo che ha ispirato Giacomo Leopardi nella stesura del suo Infinito.

Gli altri appuntamenti della settimana:

Parma - Torna in scena il Festival Verdi. Fino al 20 ottobre, musica, opere, concerti e allestimenti incanteranno strade e teatri parmigiani.

Alba - Al via la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba. Otto weekend di ottobre e novembre in cui assaggiare i prodotti della tradizione e partecipare a cooking show con 50 chef internazionali.

Bologna - Palazzo Albergati ospita la mostra su Marc Chagall. Una retrospettiva di 150 opere per scoprire la storia personale e artistica di uno dei grandi maestri del Novecento.

Milano - Lo spettacolo delle Frecce Tricolori colora il cielo di Linate. Tre ore di acrobazie concluderanno l’Air Show di Milano. Appuntamento a domenica 13 ottobre, alle tre del pomeriggio