Vernice Week, da Tiziano a Rubens, i capolavori dei maestri tornano in Venezia

Al Palazzo Ducale di Venezia , fino al 1 marzo 2020, è possibile visitare la mostra "Da Tiziano a Rubens. Capolavori da Anversa ed altre collezioni fiamminghe".140 opere arrivano in laguna dai musei di Anversa e da collezioni private, permettendo così di realizzare un viaggio nell’arte del ‘500. Alcuni di questi dipinti per la prima volta in Italia come il Tintoretto di David Bowie. A parlare ai microfoni di Vernice Week la direttrice della fondazione musei civici di Venezia Gabriella Belli, il collezionista Marnix Neerman e di Ben Van Beneden , curatore della mostra.

Gli altri appuntamenti della settimana:



Milano - giovedì 12 settembre torna la “Vogue for Milano”, la notte bianca della moda. i negozi del centro restano aperti fino alle 23.30, tanti gli eventi e le novità di questa edizione, come il dress code “words matter”



Camaiore e Monteriggioni - “Slow travel fest”, il festival del viaggiare lento e delle esperienze all’aria aperta è in programma dal 6 all’8 settembre

a camaiore e dal 27 al 29 settembre a monteriggioni. due weekend di incontri, arte ed escursioni outdoor nei territori della via francigena



Siena - fino al 27 ottobre il duomo scopre il suo pavimento per le visite “come in cielo così in terra”, un viaggio artistico che dalla facciata del duomo porta alle tarsie marmoree.



Milano - lucio fontana. omaggio a leonardo. fino al 12 settembre, museo del novecento