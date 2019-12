Vernice Week, da Natale a Capodanno: tutti gli eventi da non perdere

Per l'ultima puntata del 2019 Vernice Week porta alla scoperta di tutti gli appuntamenti da non perdere in programma nel periodo natalizio.Dai mercatini di Natale di Bolzano, che restano uno degli eventi più amati delle feste, al presepe vivente di Matera, una ricostruzione mozzafiato che si dirama tra i Sassi, patrimonio Unesco.

Per gli amanti dell'arte presepiale più tradizionale, inoltre, l'appuntamento è a Città di Castello, dove sono in mostra le opere di oltre 200 artisti. Sulle rive del lago di Como, invece, la città si illumina grazie al Light Festival, diventando una galleria di proiezioni d'autore en plein air. A Orvieto è il pozzo di San Patrizio, illuminato da centinaia di luci, ad attirare l'attenzione dei molti visitatori del borgo, mentre a Ornavasso, in Piemonte. è possibile tornare bambini grazie alla grotta di Babbo Natale.

Spazio anche alla musica con la raccolta di canzoni di Andrea Bocelli, pensata appositamente per il Natale, dal titolo “Sì forever: the diamond edition”. Un album ricco di duetti inediti, come quelli con Jennifer Garner e Ellie Goulding.

E per Capodanno? A darvi qualche idea su come trascorrere San Silvestro ci pensa Vernice Week.

In Piazza della Libertà a Bari Federica Panicucci presenta "Capodanno in Musica", un concerto trasmesso in diretta su Canale5, per aspettare l'arrivo del nuovo anno con alcuni tra gli artisti più amati d'Italia: da J-Ax a Nek, fino a Fred de Palma. Da nord a sud, l'Italia è pronta a festeggia il 2020 a ritmo di musica. Sul palco del Circo Massimo a Roma, invece, sono attese Carmen Consoli e Skin. Mentre a Milano, in Piazza Duomo, il Capodanno è "ForFuture", il primo san Silvestro ecosostenibile d'Italia. I più scaramantici, il 31 dicembre, scendono in piazza ad Appignano del Tronto, nelle Marche, per inscenare un vero e proprio funerale all'anno appena finito. Mentre per gli amanti degli spettacoli pirotecnici, allo scoccare della mezzanotte, il castello estense di Ferrara si trasformerà in un vortice di luci e colori.

In vista del nuovo anno, prendete nota di alcuni appuntamenti da non perdere nel mese di gennaio:

Roma - La befana, nella Capitale, vien di giorno, accompagnata da centinaia di figuranti, bande musicali e gruppi di rievocazione storica per colorare l’epifania in via della conciliazione.

Firenze - Dal 7 al 10 gennaio la moda invade il capoluogo Toscano con Pitti Immagine Tomo. Protagoniste di eventi e sfilate, le collezioni più esclusive dell’autunno inverno 2020-2021.

Roma - Dall’Ermitage di San Pietroburgo alla Fondazione Alda Fendi – Esperimenti. Fino al 15 marzo l’opera di El greco - San Pietro e San Paolo mostra la sua bellezza a palazzo Rhinoceros.

Per un gennaio all'insegna della dolcezza, Vernice Week vi porta nel dietro le quinte di Sigep, la più grande fiera d'Italia dell'arte dolce artigianale. Un fiera professionale, organizzata da Italian Exhibition Group, dal 18 al 22 gennaio a Rimini. Cinque giorni di eventi e show cooking per lanciare le tendenze del settore dolciario del prossimo anno,