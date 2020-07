Vernice, l'arte del viaggio: nel cuore verde d'Italia

Un tuffo nella natura tra i sentieri e i laghi dell' Umbria . Vernice, l'arte del viaggio continua il suo viaggio alla scoperta delle bellezze del territorio e torna in centro Italia. Questa volta il tour sarà a bordo di una bici, seguendo i corsi d'acqua della regione, cuore verde d'Italia, e percorrendo i suoi 220 km di piste ciclabili in 50 itinerari cicloturistici.

Dalle cascate delle Ferce alla Diga di Acciano, Ilaria Fratoni svela i luoghi dove immergersi nella natura a Nocera Umbra. Fino ad arrivare anche al parco regionale del Colfiorito, che ospita oltre 150 specie di uccelli acquatici. Spostandosi di soli 20 chilometri si raggiunge Sellano, uno dei borghi più belli d'Italia nel cuore della Val Nerina, a due passi da un'altro corso d'acqua, il lago Vigi,

Gli appuntamenti della settimana in Italia:

Milano - Dopo oltre 130 giorni di chiusura a causa dell’emergenza Coronavirus il Teatro alla Scala è pronto ad aprire le sue porte. Quattro spettacoli dal 6

al 15 luglio, per un massimo di 600 spettatori, nel rispetto delle norme sanitarie. Concerti in forma ridotta, per ricominciare. Preludio della riapertura fissata in settembre con il Requiem di Giuseppe Verdi e la Nona di Beethoven.



Marina di Pietrasanta - Dal 12 luglio al 30 agosto torna Festival la Versiliana t, alla sua 41° edizione. Concerti, prosa, danza e comicità nel suggestivo teatro all’aperto. Attesi anche oltre 50 “incontri” con esponenti del mondo della cultura, dello sport e del giornalismo al Caffè de La Versiliana”.



Genova - A Palazzo Ducale fino al 23 agosto è possibile trascorrere “5 minuti con Monet”. Una visita a tu per tu con le ninfee del pittore parigino.

Napoli - Per tutto luglio torna il Napoli Teatro Festival. Oltre 130 appuntamenti, tra prime assolute ed eventiesclusivi in scena nei luoghi simbolo della città: dal Bosco di Capodimonte a Palazzo Reale, fino a Palazzo Fondi e al Maschio Angioino.