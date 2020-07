Vernice, l’arte del viaggio: dalla Val Camonica al lago d’Iseo

Un tuffo dai monti della Val Camonica per esplorare le meraviglie d’Italia. Il tour di Vernice, l’arte del viaggio prosegue in Lombardia. Prima tappa Ponte di Legno , tra le più rinomate località sciistiche della provincia di Brescia, che in estate si popola di amanti del green pronti a lunghe passeggiate, ma anche a esperienze più estreme, come la rail zip, un impianto che permette di sorvolare i boschi da metri di altezza.

Dal bosco al fiume, al Sozzine Park è possibile rilassarsi con un percorso Kneipp, dove, immergendo i piedi nell’acqua fredda e camminando tra i ciottoli sul fondo, è possibile godere di un massaggio davvero unico capace di risvegliare tutti i sensi.

Tra le tappe di Ilaria Fratoni c’è anche il Lago d’Iseo, con un percorso per conoscere le sue acque e i suoi borghi, come Pisogne. Un piccolo paese nel quale è possibile vedere gli affreschi del Romanino realizzati all’interno della chiesa di Santa Maria della Neve. E per concludere, la rubrica delle reti Mediaset porta anche nelle vigne e nelle cantine in Franciacorta, regione conosciuta in tutto il mondo per le sue eccellenze vitivinicole.

Gli appuntamenti della settimana:

Fiesole - Concerti, eventi teatrali, proiezioni cinematografiche: fino al 18 settembre la 73° edizione dell'Estate Fiesolana torna al Teatro Romano di Fiesole. Oltre 30 serate per il più antico festival multidisciplinare all’aperto d’Italia.

Fai d'Estate - Cene al tramonto in giardini nascosti, degustazioni nel cuore della Valle dei Templi, concerti in abbazie antiche, aperitivi sulle rive del lago di Como. Tornano le sere Fai d’Estate. 130 eventi in 14 regioni d’Italia per scoprire Beni del Fondo Ambiente Italiano fino a tarda notte. Dall’orto sul colle dell’infinito di Leopardi a Recanti, all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce: sono 23 i luoghi che aprono le loro porte ai visitatori anche in notturna.

Illegio - Van Gogh, Klimt, Monet: con Nulla è perduto, la mostra d’arte internazionale di Illegio in provincia di Udine, svela al pubblico le opere scomparse e poi ritrovate di alcuni dei più grandi pittori del mondo dell’arte.

Milano - Incontri dedicati a design, architettura, arte contemporanea, fotografie e letteratura. Fino al 30 settembre la Triennale presenta un calendario di appuntamenti all’interno dei suoi giardini.