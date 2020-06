Vernice, l'arte del viaggio: alla scoperta dell'Umbria

Città sotterranee, storia e luoghi incantanti: Vernice, l'arte del viaggio porta in Umbria . Nei 36 ettari di parco dell'area archeologica di Otricoli è possibile trascorrere un'ora e mezzo immersi nel verde, scoprendo le antiche rovine romane. Un percorso da fare in autonomia o accompagnati da guide specializzate, fino ad arrivare al fiume Tevere.

Percorsi naturalistici, ma anche nascosti, come quelli della Narni Sotterranea. Tribunali, come la sala dei tormenti, celle segnate dai graffiti dei prigionieri, chiese dimenticate: sono i resti del periodo dell'inquisizione, sommersi a decine di metri sotto terra.

Tra le tappe di Vernice, l'arte del viaggio, ci sono anche le rovine dell'antica città romana di Carsule, tra le più spettacolari della Regione.

Gli appuntamenti della settimana:

Torre del Lago (Viareggio) - Dal 27 giugno al 21 agosto torna il Festival Puccini, arrivato alla 66° edizione. La musica del compositore lucchese risuona grazie a un calendario di eventi a lui dedicati

Cagliari - Al Palazzo di Città gli scatti di Steve McCurry in mostra fino al 10 gennaio, con ICONS. Per la prima volta Icons l’arte del fotografo statunitense arriva in Sardegna

Genova - Concerti, spettacoli teatrali, stand up commedy: l’estate vive al Porto Antico di Genova. Dal 30 giugno un programma di eventi per far divertire grandi e bambini

Roma - Alle Scuderie del Quirinale riapre la mostra dedicata a Raffaello. Fino al 30 agosto sarà possibile ammirare oltre 200 opere del maestro provenienti dalle più importanti collezioni internazionali