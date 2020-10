Vernice, gli scatti d’autore tra Roma e Milano

In collaborazione con la Fondation Cartier, il museo lombardo inaugura un’esposizione dedicata all’Amazzonia: “Claudia Andujar e la lotta Yanomami”. Immagini in bianco e nero che permettono di immergersi nel cuore della foresta sudamericana. “Quando osservi alcune di queste foto senti davvero il ritmo e la musica di queste culture, Claudia cerca di rappresentare la parte invisibile della cultura Yanomami, ovvero la cultura sciamanica”, dice ai microfoni di Vernice il curatore Thyago Nogueira. Oltre 300 le fotografie in mostra, un inno a riflettere alle tematiche ambientali attraverso l’arte. Una mostra che sarà solo la prima della collaborazioni tra le due realtà culturali: “Siamo felici di presentarci per la prima volta a un pubblico milanese, che sappiamo essere molto cosmopolita ed esigente”, afferma la curatrice delle collezioni di Fondation Cartier, Grazia Quaroni. Un legame che indica un segnale importante in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, come evidenziato dal presidente della Triennale di Milano, Stefano Boeri: “Siamo in una situazione difficile, ma questo non ci impedisce di pensare al futuro, a capire che la cultura e l’arte ci aiutano, non solo a stare insieme, ma anche a progettare la vita dei prossimi anni”.

Al Maxxi di Roma invece il grande protagonista è Giovanni Gastel con la mostra “The People I Like”, l’esposizione che raccoglie 200 scatti del fotografo amato dai volti noti del mondo dello spettacolo internazionale. Da Barack Obama a Roberto Bolle, fino a Zucchero e Bebe Vio: sono centinaia gli artisti immortalati dalla macchina fotografica di Gastel.

In questa puntata di Vernice, spazio anche alla musica con l’ultimo album di inediti di Samuele Bersani: “Cinema Samuele”. Dopo sette anni il cantautore torna in grande stile e ai microfoni di Mediaset racconta Harakiri e il suo ritorno sulle scene.

Dall’arte alla natura, sull’Altopiano di Asiago Sette Comuni, al confine tra Veneto e Trentino, con l’autunno arriva il foliage. Uno spettacolo della natura che è possibile ammirare in totale sicurezza grazie a guide esperte che conducono piccoli gruppi di turisti nei boschi di faggio che si distendono per chilometri.

A Padova, inoltre, per gli appassionati delle quattro e due ruote, il Salone d’Auto e Moto d’Epoca di Padova riapre le sue porte fino al 25 ottobre. Una 37° edizione che si conferma come uno degli appuntamenti più importanti d’Europa.

Gli altri appuntamenti della settimana:

Palermo - Dalla geologia ai miti mediterranei, dalla colonizzazione greca alla globalizzazione di oggi. Un viaggio tra civiltà e guerre, in una sola parola: “terracqueo”, la mostra in programma al palazzo reale fino al 31 gennaio.



Torino - Il tema dell’urbanizzazione al centro di un’esposizione interattiva fatta di foto e video. “China goes urban” - al mao fino al 15 febbraio - spiega il fenomeno che sta cambiando gradualmente il volto dell’intero paese.

Milano - Settanta scatti di undici luoghi simbolo del capoluogo lombardo devastati dagli attacchi aerei del 1943. La storia di una città raccontata attraverso le fotografie in “ma noi ricostruiremo”, fino al 22 novembre alle gallerie d’italia in piazza scala.