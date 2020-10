Vernice, Franceschini: "Le Tv a fianco della cultura"

“Senza cinema e teatri le nostre città sono aride, per questo è importante che le tv aiutino a superare questo deserto. Tornerà il momento in cui tutto riaprirà, fino ad allora dobbiamo aiutare i lavoratori del mondo della cultura. Bisogna aiutare a tenere viva la fiammella della produzione teatrale e cinematografica”. Così il ministro per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo Dario Franceschini ai microfoni di Vernice, la rubrica di Canale5 in onda ogni sabato e domenica.