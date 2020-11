Vernice, dieci anni di Maxxi

Arte per nutrire lo spirito e superare i momenti difficili. Cultura per trovare un po’ di serenità in queste giornate buie e aiutarci a vivere meglio. Teatri, cinema e musei sono chiusi per far fronte all’emergenza Covid ma Vernice vuole continuare a condividere con il pubblico di Canale5 le bellezze italiane. Nella scorsa puntata il ministro Dario Franceschini ha sottolineato l’importanza di veicolare la cultura attraverso la tv, un impegno fondamentale per superare il deserto delle città chiuse. E proprio per questo Vernice porta l'arte a casa degli italiani.

Il museo Maxxi di Roma compie dieci anni e festeggia il suo compleanno grazie a nove artisti protagonisti della mostra "Passaggi nell’arte italiana a cavallo del millennio", un’esposizione oggi non visitabile in presenza a causa delle restrizioni imposte dal Dpcm in vigore dal 3 novrembre. Vernice, però, porta alla sua scoperta, realizzando un viaggio nell'arte contemporanea: un percorso che tramite il tratto e la passione degli artisti, delinea tutti quei cambiamenti che hanno segnato il passaggio tra il secolo scorso e il nuovo millennio.

Dai musei alle esposizioni a cielo aperto, a Rieti con RiverArt il fiume diventa il supporto di tele galleggianti. Installazioni visuali e sonore che fanno vivere l'arte in modo inusuale.

E a Vernice c'è spazio anche per la musica. I Maneskin presentano "Vent'anni", una rock ballad contemporanea, primo estratto dal nuovo progetto discografico di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan.

Per far fronte ai periodi di crisi anche in ambito culturale bisogna utilizzare ogni risorsa disponibile e così web e social diventano il palcoscenico perfetto per eventi digitali, come il Medfilm Festival. Quest'anno la rassegna dedicata al cinema italiano e mediterraneo apre le porte a tutti. e dal 9 al 15 novembre si trasferisce online. Tema della 26° edizione è “un nuovo stare insieme”. In streaming i 70 film in rappresentanza di 30 paesi, di cui 38 film in anteprima italiana, 5 in anteprima internazionale.

Ma in queste settimane in rete si potranno vivere non solo festival, ma anche convegni e fiere. E' il caso del congresso di Identità Golose diventato "Identità on the road digital edition“, con Ilaria Fratoni sarà possibile entrare nel backstage dell'evento di cucina d'autore più atteso dell'anno. Tra le novità: una sezione dedicata alla trattoria contemporanea.