Vernice, con i walking tour le città si scoprono sul web

La rubrica di Canale5 porta alla scoperta dei walking tour, passeggiate virtuali con le quali si può ammirare il patrimonio artistico italiano: Matera, Venezia, Verona, Bologna, Taormina, grazie al web si possono raggiungere strade nascoste e vedere scorci inaspettati. Nessuna cartina alla mano, bastano pochi click per vivere in soggettiva le città di tutto il mondo.



Nella prossima puntata, in onda sabato 21 e domenica 22 novembre alle 8.45, spazio anche alla musica, con i Negramaro e il loro ultimo album “Contatto”.

E proprio il mondo dello spettacolo non si arrende di fronte all’emergenza covid. Se non si può salire sui palchi, si occupa il web con show rigorosamente in streaming. È il caso della Milano Music Week, trasmessa sul canale ufficiale youtube e sul sito della manifestazione.

Mentre oltre 70 artisti, da Achille Lauro a Gianna Nannini, aderiscono a “Scena Unita”, la grande raccolta fondi, promossa da Fedez, per sostenere i lavoratori della musica e dello spettacolo. In 2 settimane sono già stati raccolti oltre 2 milioni di euro.



Per quanto riguarda l’arte, prosegue il viaggio di Vernice alla scoperta dei musei da esplorare attraverso virtual tour ed esperienze digitali.

Gli Uffizi lanciano Uffizi on Air, un calendario di appuntamenti sui social con guide d’eccezione che alcune delle opere più belle del museo fiorentino.

Iniziative online intraprese anche da molti musei stranieri. Dagli Stati Uniti al Regno Unito: il Moma di New York, Il British Museum e la National Gallery di Londra aprono le loro porte tramite il web.