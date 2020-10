Vernice, alla scoperta del Mart: dove Caravaggio diventa contemporaneo

Arte senza tempo, eccellenze italiane e cinema, tra proiezioni e anteprime. Da sabato 17 ottobre Vernice torna su Canale5 alle ore 8.45. Uno studio rinnovato per la nuova edizione della rubrica, condotta da Ilaria Fratoni , che porta alla scoperta del mondo della cultura italiana.

La Festa del Cinema di Roma non si ferma e compatibilmente con le normative per l'emergenza Covid inaugura la sua 15° edizione. Ad aprire la manifestazione in programma fino al 25 ottobre all'auditorium Parco della Musica della Capitale è "Soul", il cartone della Disney-Pixar, che mescola la profondità alla leggerezza. Un calendario di film inediti. Occhi puntati sul documentario "Mi chiamo Francesco Totti" con regia di Alex Infascelli.

Da Roma a Milano, dove alla Fabbrica del Vapore, arriva la mostra Frida Kahlo, il caos dentro. Scatti iconici, ritratti d'autore, lettere: i segreti della regina dell'arte messicana e le atmosfere di casa Azul si svelano agli occhi degli spettatori che nel capoluogo lombardo possono immergersi in un percorso sensoriale altamente tecnologico nella vita della pittrice.

A Vernice spazio anche all'enogastronomia con la Fiera Internazionale del Tartufo di Alba, che quest'anno festeggia il suo 90° compleanno. Showcooking ed eventi a cielo aperto per celebrare il bianco delle colline piemontesi patrimonio Unesco. Fino all'8 dicembre il tuber magnatum pico è protagonista assoluto.

Ilaria Fratoni porta inoltre alla scoperta del Mart, il museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Un percorso tra presente e passato grazie alla mostra Caravaggio. Il contemporaneo, un'esposizione, in programma fino al 14 febbraio, che ruota attorno al Seppellimento di Santa Lucia, una delle opere del periodo siciliano del pittore messa in dialogo con opere del novecento come quelle di Burri e Pasolini. "Caravaggio è contemporaneo più di tutti. La sua contemporaneità è nel riferimento a una sensibilità del nostro tempo - racconta il presidente del Mart, Vittorio Sgarbi ai microfoni di Vernice.

Gli altri appuntamenti della settimana:

Fino al 25 ottobre tornano le giornate FAI d’Autunno. Due weekend per esplorare oltre mille meraviglie nascoste in tutta Italia.

Napoli - A Palazzo Zevallos Stigliano, fino al 24 gennaio, “Napoli liberty, n’aria ‘e primmavera” la mostra che racconta come l’art nouveau ha contagiato Napoli

Torino - Il Lovers Film Festival spegne 35 candeline. Dal 22 al 25 ottobre torna la più antica rassegna cinematografica sui temi lgbt.

Vicenza - “Futuro, arte e società dagli anni sessanta a domani”, cento opere di artisti italiani e internazionali invitano a riflettere sull’enigma del futuro in programma a Palazzo Leoni Montanari, fino al 7 febbraio.