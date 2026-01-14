Jo Squillo: Woolrich arriva a Pitti Uomo 109 dopo l’ingresso nel gruppo BasicNet

È da qui che nasce lo slogan “Outdoors since 1830”, ed è da lì che John Rich, con un carro carico di filati e abbigliamento da lavoro, iniziò a rifornire cacciatori, taglialegna e operai. Un gesto semplice che diede vita al più antico marchio outdoor del mondo — e, in un certo senso, al concetto stesso di abbigliamento outdoor.