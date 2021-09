Jo Squillo: VOR Make-up X WALL OF DOLLS

VOR Make-up x WALL OF DOLLS nasce per fornire un aiuto alle donne che vivono una situazione di disagio e squilibrio emotivo, basata su un evidente stato di soggezione e sofferenza personale. 'PRIVATE INFRINGEMENT' ha come scopo quello di mettere in scena la bellezza del nostro 'io'. Al centro del mondo c'è la DONNA e ogni DONNA è alla ricerca del proprio mondo. Questo mondo può essere una vera trasgressione e VOR Make-up x WALL OF DOLLS lo mostra attraverso una mostra, a Palazzo Visconti, con 4 donne provenienti da culture diverse che ne interpretano il concept. Sotto la direzione artistica beauty di Valeria Orlando, la fondatrice di VOR Make-up - www.vormakeup.com , brand cruelty-free e sponsor di Emerging Talents Milan, la missione principale sarà quella di aiutare in modo diretto WALL OF DOLLS - http://wallofdolls.it . Fino al 30 settembre, infatti, qualsiasi acquisto dall'e-commerce VOR Make-up disponibile su APP VOR ( scaricabile gratuitamente al seguente link: https://linktr.ee/vormakeup ) contribuirà con una donazione del 50% a WALL OF DOLLS.

LA PERFORMANCE

Quattro donne provenienti da culture e nazionalità diverse hanno mostrato cosa significa ‘PRIVATE INFRINGEMENT’, passo dopo passo, sotto la bellezza e la direzione artistica di Valeria Orlando, fondatrice di VOR Make-up. Le donne

hanno interagito con i colori e una tela bianca posta al centro della sala che è diventata così l'opera d'arte finale della performance a sostegno del progetto, Tutti i proventi della sua vendita sono stati interamente devoluti a WALL OF DOLLS.

Partendo dalla cura della pelle, con i prodotti skincare del beauty partner B-SELFIE, si sono mostrate le fasi della trasgressione attraverso il trucco fornito da Valeria Orlando e dal suo team: Sveva Del Campo, Gabriella Pastore, Massimo Leotta, Christin Volpini, Alessandra Castaldo, Giada Pavoni, Daniel Chirinos e l'acconciatura fornita da Antonio Iengo e il team.

Make-up artist italiana e beauty director, Valeria Orlando è stata definita una delle truccatrici più creative nel settore della moda e dell'arte. È salita alla ribalta nei primi anni '90 e da allora ha collaborato con numerosi importanti marchi e fotografi, tra cui Mario Testino, Steven Klein, Gian Paolo Barbieri, Eolo Perfido, Andrea Massari, Cosimo Buccolieri, Nikolay Biryukov, Stefania Paparelli, Andeer Brogard, Susi Belianska , Michele De Andreis, Benedict Renc, Francesco Chiappetta, Fulvio Maiani, Federico Leone, Fabrizio Scarpa, Enrico Caputo, Elio Nogueira, Christian Tagliavini e ha creato beauty look per le passerelle di moda di Versace, Fendi e varie piattaforme alternative ed emergenti legate a Parigi Fashion Week, Milano Fashion Week, New York Fashion Week, dedicata ai giovani talenti. Nel 2012 decide di lanciare www.vormakeup.com e diventa direttore creativo della propria linea di bellezza.

VOR Make-Up enfatizza la personalità, l'unicità di ogni persona, la sua esperienza, la sua anima, la sua essenza. Un mondo plasmato da storie ed esperienze che, come in una staffetta, attraversano spazi, tempi, luoghi e generazioni. La bellezza esteriore diventa lo specchio del benessere interiore, dei gesti quotidiani che, con make-up e prodotti di qualità, colorano le giornate, le risate, la complicità tra persone simili ma uniche. La pelle come involucro che conserva sensazioni raccolte nel tempo ma che restano giovani per sempre; VOR Make-Up per sani portatori di unicità contro ogni tipo di violenza sulle donne.