Jo Squillo: Vogue World: Milano arriva a settembre nell'iconica Galleria Vittorio Emanuele II

Anna Wintour ha dichiarato: "Milano è una delle grandi capitali europee dell'artigianato, dove tradizione e modernità si incontrano e dove arte, letteratura, opera e industria convergono da tempo. Celebreremo il potere dell'artigianato internazionale in un momento in cui lo scambio culturale sembra più importante che mai. La moda significa accogliere le opinioni di tutti e celebrare l'espressione di sé, e a Milano questa tradizione è profondamente radicata. Non potrebbe esserci luogo migliore della Galleria Vittorio Emanuele II per Vogue World per rendere omaggio a tutto ciò che di straordinario ha questa città".