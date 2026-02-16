Jo Squillo: Vivienne Westood, l’edizione limitata di Giant Orb Lighter
Per la Primavera Estate 2026, Vivienne Westwood rilancia l’iconico Giant Orb Lighter, che richiama fedelmente il design originale del 1998.
Realizzato con placcatura color oro antico e impreziosito da cristalli luminosi, la limited edition, in uscita il 14 febbraio, conta 250 pezzi in tutto il mondo, ciascuno con il proprio numero di serie ed esclusivo cofanetto.
