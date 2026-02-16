Jo Squillo: Vivienne Westood, l’edizione limitata di Giant Orb Lighter

Vivienne Westwood.

16 Feb 2026 - 08:00
Per la Primavera Estate 2026, Vivienne Westwood rilancia l’iconico Giant Orb Lighter, che richiama fedelmente il design originale del 1998.

Realizzato con placcatura color oro antico e impreziosito da cristalli luminosi, la limited edition, in uscita il 14 febbraio, conta 250 pezzi in tutto il mondo, ciascuno con il proprio numero di serie ed esclusivo cofanetto. 

