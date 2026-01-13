Jo Squillo: Vacheron Constantin indice un Concours d'Élégance Horlogère
Un'iniziativa di Phillips in collaborazione con Bacs & Russo.
Su invito di Phillips in collaborazione con Bacs & Russo, Vacheron Constantin lancia un Concours d'Élégance Horlogère per appassionati e collezionisti di tutto il mondo che possiedono orologi da tasca o da polso Vacheron Constantin.
Sette premi saranno assegnati il 10 novembre 2026 da una giuria internazionale di esperti, co-presieduta da Aurel Bacs, Senior Consultant di Phillips in associazione con Bacs & Russo, e Christian Selmoni, Direttore Stile e Patrimonio di Vacheron Constantin.
Le iscrizioni saranno aperte dal 19 gennaio al 30 aprile 2026 presso le boutique Vacheron Constantin o online su una pagina dedicata: https://www.vacheron-constantin.com/it/it/maison/concours-elegance-horlogere.html
Vacheron Constantin, su iniziativa di Phillips in collaborazione con Bacs & Russo, è orgogliosa di annunciare il primo «Vacheron Constantin
Concours d’Élégance Horlogère», un evento di grande importanza che rende omaggio alla comunità internazionale di collezionisti e appassionati, custodi e trasmettitori di una ricerca di eccellenza e creatività lunga 270 anni.
Questa edizione inaugurale segna un momento distintivo e promettente per il settore.
"Da appassionato di lunga data del concetto di Concours d'Élégance, ho sempre sognato di portare questo concetto nell'alta orologeria. Sono lieto che Vacheron Constantin abbia accettato il nostro invito a sostenere il primo Concours d'Élégance al mondo dedicato agli orologi e non vedo l'ora di assistere alle stimolanti scoperte e alle conversazioni accademiche che emergeranno dagli orologi partecipanti a questo concorso", ha dichiarato Aurel Bacs.
In un contesto di forte slancio nel mercato degli orologi d'epoca, questo concorso rafforza il dialogo tra la Maison e una comunità molto attiva. Rappresenta inoltre un'opportunità per accogliere un maggior numero di appassionati di orologi e per rafforzare i legami esistenti con il mondo delle aste orologiere.
La collaborazione con Phillips offre una competenza ineguagliabile nella valutazione e presentazione di segnatempo storici. La loro profonda conoscenza del mercato degli orologi da collezione consentirà la presentazione di una selezione di pezzi che illustrano la diversità e la ricchezza unica di Vacheron Constantin.
Oltre al suo obiettivo di unire e coinvolgere la comunità dei collezionisti, questo evento assume una dimensione storica. "Dopo le celebrazioni del nostro 270° anniversario, questo concorso ci permette di onorare ulteriormente coloro che preservano e promuovono l'esperienza e la storia della Maison", secondo Christian Selmoni. "Crea inoltre nuove opportunità di scambio, in particolare con i membri di comunità esclusive come The Hour Club."
Il concorso metterà in risalto pezzi storici e contemporanei, celebrando l'arte dell'alta orologeria in tutte le sue forme e sottolineando l'importanza di trasmettere e preservare il patrimonio.
Il concorso è aperto ai possessori di orologi da tasca e da polso Vacheron Constantin lanciati tra il 1755 e il 1999. Sono esclusi orologi al quarzo, orologi da parete e pezzi che hanno subito modifiche sostanziali, come elencato nel regolamento.
Gli esemplari idonei saranno valutati in base a nove criteri: autenticità, eleganza, rarità, impatto sulla storia di Vacheron Constantin e/o sull'orologeria in generale, provenienza, tecnicità, mestieri d'arte (artigianato artistico), stato di conservazione e dimensione emotiva.
Ogni orologio potrà competere solo in una delle sette categorie di questa edizione, a scelta del proprietario:
Copresieduta da Aurel Bacs e Christian Selmoni, la giuria riunirà esperti di orologeria e orologiai, designer, storici, giornalisti e autori, collezionisti, consulenti e attori chiave del settore orologiero per garantire un approccio interdisciplinare che unisca competenza tecnica, valore storico e conoscenza del mercato. Il regolamento completo del Concorso sarà disponibile su vacheron-constantin.com a partire dal 19 gennaio 2026.
AUREL BACS.
Consulente Senior - Phillips in collaborazione con Bacs & Russo, Ginevra, Svizzera.
Aurel ha iniziato la sua carriera come specialista di orologi e ha scalato le classifiche, battendo record dopo record, sia per singoli orologi che per intere collezioni. Oggi, come co-fondatore di Bacs & Russo e consulente del reparto orologi di Phillips, Aurel Bacs è un consulente indipendente per collezionisti privati, produttori e musei nel campo degli orologi da collezione di alta gamma. Aurel Bacs è soprattutto riconosciuto pubblicamente come banditore d'asta quadrilingue di fama mondiale, che ha maneggiato il martelletto in innumerevoli aste in tutto il mondo.
CHRISTIAN SELMONI
Direttore Stile e Patrimonio di Vacheron Constantin.
Christian Selmoni, proveniente da una famiglia di orologiai della Vallée de Joux, è il Direttore Stile e Patrimonio di Vacheron Constantin. Entrato a far parte della Maison nel 1990, ha ricoperto diverse posizioni chiave prima di assumere la direzione artistica e poi il ruolo di Direttore Stile e Patrimonio nel 2017. Con decenni di esperienza, eccelle nell'attingere al ricco patrimonio di Vacheron Constantin per ispirare le creazioni attuali e future. Il suo ruolo è quello di sviluppare e arricchire l'eredità di Vacheron Constantin, divenendo un esperto riconosciuto di orologi d'epoca e un prezioso ambasciatore per i collezionisti.
YASMINE ALSHATHRY
Fondatore di CLÉ.
Yasmine AlShathry è una collezionista saudita e fondatrice di CLE, una piattaforma dedicata a coltivare la cultura orologiera in Arabia Saudita attraverso la formazione, la narrazione e il coinvolgimento a lungo termine con orologiai indipendenti. Per oltre un decennio, ha lavorato a stretto contatto con i collezionisti per dare forma alle loro collezioni private, sviluppando un occhio attento per gli orologi d'epoca, l'integrità meccanica e la rilevanza storica. Nota per il suo giudizio indipendente e la sua intuizione culturale, Yasmine valuta gli orologi attraverso la lente combinata di tradizione, maestria tecnica e collezionabilità.
FELIX BAUMGARTNER
Co-fondatore e CEO di URWERK S.A.
Felix Baumgartner, orologiaio svizzero di terza generazione nato a Sciaffusa nel 1975, è cresciuto nel laboratorio di restauro del padre. Formatosi alla scuola di orologeria di Soletta e successivamente a Ginevra con Sven Andersen, ha perfezionato le grandi complicazioni. Nel 1997, ha co-fondato URWERK con Martin Frei, perseguendo un'orologeria contemporanea radicata nella tradizione. Membro dell'AHCI, ha ricevuto il Premio Gaïa per l'Imprenditorialità nel 2020.
MATTEO BEGA
Fondatore di Perpetual Passion.
Matteo Bega è uno specialista di alta orologeria, che unisce un background tecnico nell'orologeria a una raffinata conoscenza di segnatempo d'eccezione. La sua carriera si estende a ruoli manageriali in importanti ambienti del lusso, oltre a esperienze nel collezionismo di lusso e in case d'asta specializzate. Ha sviluppato competenze nella valutazione, selezione e apprezzamento di orologi eccezionali. È il fondatore di Perpetual Passion, un progetto editoriale indipendente dedicato all'alta orologeria, e membro della GPHG Academy, contribuendo alla promozione dell'eccellenza orologiera.
BENJAMIN CLYMER
Fondatore di Hodinkee.
Benjamin Clymer è il fondatore e presidente esecutivo di Hodinkee, un'importante rivista online e piattaforma di e-commerce per orologi da polso. Ha lanciato Hodinkee come blog nel 2008, condividendo la sua passione per gli orologi d'epoca. Sotto la sua guida, il blog è cresciuto fino a diventare una voce di spicco nel settore dell'orologeria, espandendosi fino a includere articoli, recensioni e un negozio di e-commerce. Clymer è riconosciuto per la sua competenza e influenza, contribuendo alla diffusione degli orologi meccanici.
DR. HELMUT CROTT
Esperto di orologi d'epoca, collezionista, imprenditore, autore.
Dopo una prima formazione come chirurgo, il Dott. Helmut Crott scoprì le arti e le tecniche dell'orologeria in qualità di collezionista. Affascinato dall'affascinante tema della misurazione del tempo e dagli orologi di pregio realizzati alla perfezione, divenne presto un esperto del settore e decise infine di guadagnarsi da vivere come banditore specializzato in orologi di pregio. Organizzò oltre 50 aste tra il 1975 e il 1993 e fu uno dei primi a far diventare l'orologio da polso meccanico d'epoca un oggetto da collezione.
NICHOLAS FOULKES
Autore, storico e giornalista.
Nicholas Foulkes è redattore di Vanity Fair, Financial Times HTSI e della rivista The Rake. Noto soprattutto per la sua trilogia di storie britanniche del XIX secolo, L'ultimo dei dandy, Dancing into Battle e Gentlemen and Blackguards, ha pubblicato una trentina di libri su storia, arte e stile. Tra le sue opere recenti figurano una biografia del pittore Bernard Buffet (Random House), una biografia della principessa Ira von Fürstenberg (Harper Collins) e Time Tamed, una storia della calibrazione del tempo da parte dell'umanità dal Paleolitico allo sbarco sulla Luna (Simon & Schuster). I suoi libri per Assouline includono Bals: Legendary Costume Balls of the Twentieth Century (2011), Swans: Legends of the Jet Society (2013), The Impossible Collection of Watches (2014) e Jaeger-LeCoultre Reverso (2020).
ALEXANDRE GHOTBI
Vicepresidente, Capo Dipartimento per l'Europa e il Medio Oriente - Phillips in collaborazione con Bacs & Russo, Ginevra, Svizzera.
La passione per gli orologi, iniziata fin dalla prima adolescenza, ha portato Alexandre Ghotbi a diventare un pioniere nei forum di discussione online, prima co-fondando «The Purists» nel 2001 (ora PuristsPro), poi «The Hour Lounge», il forum di discussione di Vacheron Constantin nel 2007. Nel 2008, ha trasformato la sua passione per gli orologi nella sua professione, lasciando la sua carriera di avvocato specializzato in finanza a Parigi per entrare in Vacheron Constantin a Ginevra. Alexandre è entrato a far parte del reparto orologi di Phillips nel 2016 e ora è Vicepresidente e Responsabile del Dipartimento per l'Europa e il Medio Oriente, dove supervisiona le vendite della boutique principale di Ginevra. Appassionato di orologi d'epoca e di pezzi di artigiani indipendenti contemporanei, Alexandre ha costruito una conoscenza approfondita del mercato orologiero e dei suoi principali attori, sviluppando una vasta rete di contatti nel settore, continuando a fornire consulenza ai collezionisti di orologi.
WEI KOH
Giornalista, appassionato di orologi, conduttore e produttore esecutivo di Man of the Hour e fondatore di Revolution.
Wei Koh è un giornalista di fama mondiale, appassionato di orologi, conduttore e produttore esecutivo di Man of the Hour e fondatore di Revolution, una delle riviste di orologi più influenti al mondo. La sua carriera lo ha portato dal servizio militare a Singapore ai pascoli del Montana, passando per le luci scintillanti di Hollywood. L'approccio schietto di Wei all'orologeria lo ha consacrato come una delle voci più competenti e rispettate dell'orologeria odierna. Ha anche fondato la rivista The Rake, diventata la bibbia dello stile maschile classico.
MORGAN MAILLARD
Esperto di stile e tradizione Vacheron Constantin
Morgan Maillard, orologiaio di formazione, è entrato a far parte dei laboratori di Vacheron Constantin nel 2014. Ha poi lavorato come orologiaio nelle boutique di Singapore, Ginevra e New York, prima di entrare nella sede centrale della Maison nel 2025 come esperto di stile e tradizione. Questi anni di esperienza lo rendono un esperto di alta orologeria, sia vintage che contemporanea.
AURO MONTANARI
Collezionista, autore ed editore di libri sugli orologi d'epoca
Auro Montanari colleziona e studia orologi d'epoca da 45 anni. Trascorre ancora molte ore curiosando tra negozi di orologi, vecchie biblioteche, musei, mercatini delle pulci e aste. Vero studioso di orologeria e collezionista di altissimo livello, Auro è forse più noto agli amanti degli orologi con il suo pseudonimo, John Goldberger, come autore di 11 libri sugli orologi. È anche membro del Consiglio Culturale della Fondation de la Haute Horlogerie e consulente di Phillips.
ROBERTA NAAS
Autrice e giornalista pluripremiato
Roberta Naas è stata la prima giornalista donna specializzata in orologi in America. È stata pioniera, guidando la strada per quattro decenni per le donne in questo settore. È una giornalista pluripremiata, autrice di sei libri sugli orologi e si è costruita una reputazione per la creazione di articoli all'avanguardia e interviste a celebrità, contribuendo a numerose pubblicazioni come Forbes, International New York Times, Bloomberg e altre. È anche la fondatrice della prima piattaforma americana dedicata agli orologi, di proprietà e gestita da donne, ATimelyPerspective.com, dove continua a portare la sua prospettiva unica sugli orologi alla ribalta ancora oggi.
JIA XIAN SU
Fondatore di SJX Watches
Su Jiaxian, meglio conosciuto come SJX, è un collezionista ed esperto di orologi. È riconosciuto per la sua conoscenza della materia, in particolare dell'orologeria indipendente. Molti dei più illustri collezionisti di orologi al mondo cercano il suo punto di vista sull'orologeria. In passato è stato membro della giuria del Grand Prix d'Horlogerie de Genève e anche membro della giuria del primo Louis Vuitton Watch Prize per i creativi indipendenti.
Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica manifattura orologiera al mondo, in produzione continua da oltre 270 anni, che perpetua fedelmente un orgoglioso patrimonio di eccellenza orologiera e raffinatezza stilistica attraverso generazioni di maestri artigiani.
Al vertice dell'Alta Orologeria e dell'eleganza sobria, la Maison crea orologi con caratteristiche tecniche ed estetiche uniche e un livello di finitura estremamente elevato.
Vacheron Constantin dà vita a un patrimonio ineguagliabile e a uno spirito di innovazione attraverso le sue collezioni: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix, Historiques ed Égérie. Offre inoltre alla sua esigente clientela di intenditori la rara opportunità di acquistare pezzi vintage all'interno dell'assortimento Les Collectionneurs, nonché orologi unici e su misura tramite il reparto Les Cabinotiers.
