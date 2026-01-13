Jo Squillo: Vacheron Constantin indice un Concours d'Élégance Horlogère

ALEXANDRE GHOTBI

Vicepresidente, Capo Dipartimento per l'Europa e il Medio Oriente - Phillips in collaborazione con Bacs & Russo, Ginevra, Svizzera.

La passione per gli orologi, iniziata fin dalla prima adolescenza, ha portato Alexandre Ghotbi a diventare un pioniere nei forum di discussione online, prima co-fondando «The Purists» nel 2001 (ora PuristsPro), poi «The Hour Lounge», il forum di discussione di Vacheron Constantin nel 2007. Nel 2008, ha trasformato la sua passione per gli orologi nella sua professione, lasciando la sua carriera di avvocato specializzato in finanza a Parigi per entrare in Vacheron Constantin a Ginevra. Alexandre è entrato a far parte del reparto orologi di Phillips nel 2016 e ora è Vicepresidente e Responsabile del Dipartimento per l'Europa e il Medio Oriente, dove supervisiona le vendite della boutique principale di Ginevra. Appassionato di orologi d'epoca e di pezzi di artigiani indipendenti contemporanei, Alexandre ha costruito una conoscenza approfondita del mercato orologiero e dei suoi principali attori, sviluppando una vasta rete di contatti nel settore, continuando a fornire consulenza ai collezionisti di orologi.