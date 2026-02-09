Jo Squillo: Tommy Hilfiger e Cadillac Formula 1® Team lanciano il fanwear per una nuova era dello sportswear americano moderno
Mentre la Formula 1® continua la sua ascesa come forza culturale globale, questa collezione segna l’arrivo del Cadillac Formula 1® Team sulla griglia di partenza con Tommy Hilfiger come Official Apparel Partner, per la stagione 2026.
Tommy Hilfiger, che è parte di PVH Corp., presenta la collezione fanwear per il Cadillac Formula 1® Team, che include versioni replica del kit ufficiale della squadra assieme ad una serie di capi co-branded.
Ulteriori drop sono previsti nel corso della stagione 2026, in occasione di gare selezionate e momenti chiave dei piloti. Espressione completa dello stile del team, la collezione affonda le sue radici in un heritage condiviso, fatto di design iconico e progresso, portando design e innovazione sul palcoscenico globale della F1®.
In qualità di partner esclusivo per il fanwear, Tommy Hilfiger e il Cadillac Formula 1® Team si uniscono attorno a una visione comune dello stile del motorsport americano. Radicata nel Classic American Cool di TOMMY HILFIGER, la collezione si ispira al legame di lunga data del brand con il mondo delle corse e reinterpreta codici di design senza tempo con un’attitudine contemporanea. È una nuova interpretazione dell’abbigliamento trackside, modellata su appartenenza, espressione personale e autenticità.
“Questa collezione celebra l’eredità del brand TOMMY HILFIGER in Formula 1® e ciò che questo sport rappresenta oggi”, ha dichiarato Lea Rytz Goldman, Global Brand President di Tommy Hilfiger. “Da decenni Tommy porta la moda nello sport e nell’intrattenimento, e oggi la F1® è una forza culturale di primo piano in cui ci distinguiamo in modo unico. La partnership con il Cadillac Formula 1® Team ci consente di creare classici prep da collezione pensati per i fan”.
La collezione fanwear esprime l’orgoglio del team attraverso capi pensati per l’uso quotidiano. I capi replica richiamano il kit ufficiale della squadra, dai cappellini dei piloti alle T-shirt e polo, con un abbigliamento valorizzato da prestazioni tecniche traspiranti e dettagli di precisione. Una palette raffinata di colori co-branded, tra cui rosso, bianco e nero, arricchita da accenti metallici e cromati, rafforza il senso di appartenenza e lo spirito della cultura racing.
“Questa collaborazione unisce due brand iconici americani che condividono una visione comune di design, performance e rilevanza culturale”, ha dichiarato Cassidy Towriss, Chief Brand Advisor del Cadillac Formula 1® Team. “Lavorando a stretto contatto con il team Tommy Hilfiger, abbiamo creato un fanwear autentico, raffinato e fedele all’identità che stiamo costruendo. La collezione 2026 è solo un’anticipazione di ciò che verrà, e siamo entusiasti di continuare a offrire prodotti ai fan mentre il Cadillac Formula 1® Team prende forma, in pista e fuori”.
Nel corso della stagione, la collezione si articolerà in una serie di lanci, ciascuno dei quali racconterà una storia in movimento. I Race Special ispirati alle città catturano l’energia di Miami, Austin e Las Vegas attraverso colorazioni uniche e artwork localizzati, mentre gli aggiornamenti grafici esprimono l’identità del team, le sedi delle gare e gli elementi legati ai piloti. Radicata nei temi dell’heritage e del carattere, ogni release amplia l’universo visivo della partnership.
La trasformazione della Formula 1® in uno spettacolo globale guidato dallo stile e alimentato dall’intrattenimento è il risultato di un percorso iniziato anni fa. Tommy Hilfiger ha contribuito a guidare questo cambiamento fin dalle fasi iniziali, svolgendo un ruolo memorabile nell’introdurre moda e storytelling nel paddock. Dalle pionieristiche partnership con i team negli anni ’90 fino alla definizione dell’attuale era del “fashiontainment” — più recentemente attraverso la sponsorship di F1® The Movie (2025) — il brand ha continuato a spingere lo sport verso nuovi territori culturali. Oggi, questo slancio prosegue con il Cadillac Formula 1® Team, il cui ingresso in griglia segna un nuovo capitolo dell’innovazione americana e dell’impatto culturale, insieme all’annuncio del pilota Checo Pérez come Global Menswear Ambassador.
