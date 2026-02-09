Jo Squillo: Tommy Hilfiger e Cadillac Formula 1® Team lanciano il fanwear per una nuova era dello sportswear americano moderno

“Questa collaborazione unisce due brand iconici americani che condividono una visione comune di design, performance e rilevanza culturale”, ha dichiarato Cassidy Towriss, Chief Brand Advisor del Cadillac Formula 1® Team. “Lavorando a stretto contatto con il team Tommy Hilfiger, abbiamo creato un fanwear autentico, raffinato e fedele all’identità che stiamo costruendo. La collezione 2026 è solo un’anticipazione di ciò che verrà, e siamo entusiasti di continuare a offrire prodotti ai fan mentre il Cadillac Formula 1® Team prende forma, in pista e fuori”.