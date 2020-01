Jo Squillo: Tod's, l'uomo per l'inverno 2020/21

Al debutto nel ruolo di Direttore Creativo, Walter Chiapponi, a capo di una fucina di creativi, lavora sulle radici di Tod’s, unendo pragmatismo e senso di sedizione aristocratica. Nel creare un guardaroba, ossia una selezione di pezzi autentici, guarda all’immagine di uomini che i classici li hanno usati e li usano con poca riverenza, consci di ciò che era ieri e di ciò che sarà domani.

Il buon gusto italiano è un filamento di DNA che tiene tutto insieme: i colori neutri, caldi e senza tempo - cammello, tabacco, verde militare, bianco, nero e blu denim - accesi da note di rosso vivo; i materiali autentici come i panni, i cotoni, i kid mohair, le pelli lavorate con la morbidezza del tessuto, e i nylon tecnici. È di buon gusto l’idea di tornare alla dottrina dei classici: il trench, che diventa un outdoor tecnico con dettagli in pelle, il driving coat ripreso dall’archivio e reso contemporaneo nelle proporzioni e nei materiali, il peacoat, l’abito, il giubbotto da montagna e il tuxedo. Guarnizioni di pelle e dettagli del mondo selleria, le tecniche di cuciture antiche e la ricerca dei materiali sottolineano l’alta artigianalità di Tod’s.

Negli accessori, è protagonista il Winter Gommino - autentica icona Tod’s, scelta d’elezione da sempre di uomini dal grande gusto - per driving shoe e boot di suede, vitello o montone. Le

scarpe più formali hanno cuciture evidenti e macro, mentre suole spesse di gomma caratterizzano i nuovi mocassini. Le sneaker dallo spirito vintage hanno accostamenti cromatici inusuali

Le borse sono grandi, da viaggio, capienti e di ispirazione militare. Pelle e tessuto cerato si mescolano negli zaini. Le briefcase hanno un tono executive, ma nonchalant.

La sintesi è la T Timeless, riscoperta in archivio, che ricorre come morsetto, smaltata, sui mocassini, o come chiusura, ricoperta di pelle, sulle borse, riassumendo in un segno incisivo valori senza tempo.