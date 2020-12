Jo Squillo: Todʼs, la collezione per lʼinverno 2020/21

In passerella sfila un guardaroba concreto, e contemporaneo, perfetto per una donna urbana. E' una nuova eleganza, dove spiccano pantaloni di velluto a coste, coloratissimi, giacche sartoriali e strutturate, fantasie check e, ovviamente tanta pelle, vero must da sempre di Tod's. Vissuta o effetto patchwork, classica o scamosciata, veste tutto il guardaroba: dalle borse alle scarpe, dai mini abiti da indossare con la classica camicia bianca, a giacche e spolverini ultra preziosi.