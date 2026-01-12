Jo Squillo: Timothée Chalamet indossa Urban Jürgensen ai Golden Globes
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Timothée Chalamet indossa l'UJ-2 con cassa in platino e quadrante argento chiaro di Urban Jürgensen sul red carpet dell'83esima edizione dei Golden Globes, dove è candidato come miglior attore maschile in una commedia/musical per la sua interpretazione in Marty Supreme.
© Ufficio stampa
L'Urban Jürgensen UJ-2 (CHF 105.000) fa parte del nuovo rilancio di Urban Jürgensen, una delle case orologiere più antiche e storiche.
Interamente realizzato a mano, presenta uno scappamento naturale a doppia ruota, un quadrante guilloché tornito a mano e lancette azzurrate a fiamma. Ogni orologio richiede 565 ore di lavoro manuale da parte di un maestro orologiaio.
Gli acquisti sono disponibili su appuntamento privato o via email. Maggiori dettagli sono disponibili su UrbanJurgensen.com e su Instagram @urbanjurgensen.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa