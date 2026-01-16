Jo Squillo: TIMBERLAND, la collezione Fall-Winter 2026

STREETWEAR RAFFINATO

Le radici di Timberland nella lavorazione artigianale della pelle e nella funzionalità emergono nelle iconiche silhouette delle calzature e nel denim “black and blue”: realizzati con pelli selezionate e tecniche di tintura, ceratura e finitura senza tempo, questi modelli sono pensati per durare e acquisiscono ancora più carattere con il passare del tempo. Creata con materiali resistenti e traspiranti, tra cui cotone riciclato, denim selvedge e Tencel Lyocell, la collezione denim è disponibile in diversi lavaggi ispirati alla natura e vestibilità da slim a baggy.