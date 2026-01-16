Jo Squillo: TIMBERLAND, la collezione Fall-Winter 2026
La collezione Timberland AI2026, ispirata al heritage del brand e progettata per resistere ad ogni previsione meteo, celebra l’artigianalità.
Pelli pregiate, denim resistente e una rivisitazione raffinata delle silhouette iconiche d’archivio.
La collezione abbigliamento e calzature A/I 2026 di Timberland ribadisce l’impegno del brand verso la modernizzazione dell’artigianalità progettata per sfidare gli elementi e radicata nei capisaldi del suo passato, la collezione, disponibile dall’inizio dell’autunno prossimo, dedica un’attenzione particolare ai look back to campus e, successivamente, a una raffinata selezione streetwear che ruota intorno a pelle premium e denim, per finire con diverse proposte avvolgenti e di ispirazione alpina nell’imminenza dei freddi mesi delle festività. Durante tutto l’autunno, Timberland rende omaggio anche a modelli iconici come gli stivali Field Boot ed Euro Hiker in diverse opzioni cromatiche, tra cui il tanto apprezzato “beef & broccoli”.
BACK TO CAMPUS
Nato nel New England, patria di panorami mozzafiato e prestigiose università che hanno plasmato lo stile college americano, Timberland continua a reinterpretare i classici versatili del guardaroba tipici della sua regione d’origine: realizzati per essere facili fa abbinare e da indossare, questi capi sono perfetti per i primi freddi.
In evidenza nella collezione:
Women’s Timberland” 25 6-Inch Boot: comfort innovativo che incontra l’iconica silhouette 6-lnch per uno stivale nuovo che è al 100% Timberland, ma il 25% più leggero dell’originale.
Men’s Long Sleeve Rugby Polo: classiche strisce da rugby con un audace tocco di blu; 100% cotone
Men’s 6-Inch Premium Waterproof Boot: disponibili in bianco vintage, pelle scamosciata pelosa ispirata al folclore dello “Yeti”.
Women’s Clog Shoe: un mix di comfort e stile, in pelle nabuk.
Men’s 3-Eye Lug Handsewn Boat Shoe: il modello iconico in pelle premium.
CELEBRAZIONE DELLE ICONE TIMBERLAND
In questa stagione Timberland attinge ai propri archivi, come, per esempio, la leggendaria colorazione “beef & broccoli”, ma aggiornando, ma aggiornando e valorizzando i suoi modelli più iconici.
Prodotti in tutto il mondo dal 1983, i Waterproof Field Boot devono la loro funzionalità all’outdoor più autentico: la loro resistenza, il plantare antifatica, l’isolamento e l’impermeabilità convergono per creare lo stivale perfetto per la natura selvaggia.
La Euro Hiker, la sneaker outdoor originale dal 1988, è nata come alternativa agli stili pesanti e ingombranti presenti sul mercato: Timberland ha combinato il design di una classica scarpa da trekking con una suola leggera per rinnovarne il look e la sensazione sui sentieri, trasformandola in breve tempo in un must-have per muoversi nel contesto urbano con uno stile grintoso.
Il Wenham Leather Field Coat traduce la ricca tradizione di Timberland nella lavorazione della pelle in una silhouette senza tempo: robusto e raffinato allo stesso tempo, è il complemento perfetto per ogni look autunnale.
STREETWEAR RAFFINATO
Le radici di Timberland nella lavorazione artigianale della pelle e nella funzionalità emergono nelle iconiche silhouette delle calzature e nel denim “black and blue”: realizzati con pelli selezionate e tecniche di tintura, ceratura e finitura senza tempo, questi modelli sono pensati per durare e acquisiscono ancora più carattere con il passare del tempo. Creata con materiali resistenti e traspiranti, tra cui cotone riciclato, denim selvedge e Tencel Lyocell, la collezione denim è disponibile in diversi lavaggi ispirati alla natura e vestibilità da slim a baggy.
In evidenza nella collezione:
Men's Stratham Leather Bomber: silhouette versatile con zip frontale in ricca pelle pieno fiore.
Women's Euro Hiker Low: pelle premium nera pieno fiore in una silhouette bassa da escursionismo.
Women's Archive Insulated Trucker Denim Jacket: perfetta per le fresche giornate e serate autunnali.
Men's Waterproof Parka: un capo essenziale in ogni condizione atmosferica, progettato per mantenere asciutti e alla moda.
Men's Britton Drive Lace Up Boot Mid: gli stivali perfetti per tutti i giorni, comodi, versatili e adatti a ogni occasione.
Women's Denim Long Sleeve Shirt: un capo intramontabile per un look total denim.
Women's Chelsea Boot Mid: un modello classico che offre stile raffinato e comfort.
ALPINE COZY HOLIDAY
Che tu stia rinnovando il tuo guardaroba o cercando il regalo perfetto per un amante dell’avventura, Timberland è il posto giusto dove trovare l’abbigliamento per affrontare il freddo: dai maglioni in maglia grossa, ai calzini caldi, fino alle sciarpe e agli stivali robusti in pregiata pelle cerata, c’è qualcosa di speciale per tutti in questo periodo festivo per affrontare l’inverno con stile.
In evidenza nella collezione:
Men's Timberland 6-Inch Premium Boots: caldi e impermeabili, in pregiata pelle cerata color cuoio.
Women's Water Repellent Ouilted Jacket: una giacca leggera che ripara da freddo e pioggia, per godersi il tempo all’aria aperta.
Le collezioni Timberland AI26 saranno disponibili nei negozi Timberland, su timberland.it e presso i partner wholesale in tutto il mondo a partire da agosto 2026.
