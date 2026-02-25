Jo Squillo: Teatro degli Angeli, "Le donne dell'Odissea"
Che mito sei?
Circe, Nausicaa, Calypso, Penelope, Anticlea e le altre donne del mito guidano nel ricco e complesso universo femminile protagonista dell’Odissea. Figure che permettono a Ulisse di trasformarsi per tornare a Itaca e a ciascuno di tracciare una mappa della propria affettività. Come Ulisse ogni essere umano è l' insieme delle proprie relazioni.
Un ciclo di tre incontri sul mito greco, binocolo puntato sull’interiorità e preziosa chiave di lettura dei grandi temi che da sempre caratterizzano l’essere umano. Ogni incontro è pensato come un viaggio tra parole e musica, alla scoperta delle radici dell’uomo.
Di e con Cristina Dell’Acqua con la straordinaria partecipazione di Laura Valente, produzione "Gli Incamminati Centro di produzione teatrale"
Venerdì 3 marzo 2026, ore 20.30, Teatro degli Angeli, Milano.