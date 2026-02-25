Jo Squillo: Teatro degli Angeli, "Le donne dell'Odissea"

Circe, Nausicaa, Calypso, Penelope, Anticlea e le altre donne del mito guidano nel ricco e complesso universo femminile protagonista dell’Odissea. Figure che permettono a Ulisse di trasformarsi per tornare a Itaca e a ciascuno di tracciare una mappa della propria affettività. Come Ulisse ogni essere umano è l' insieme delle proprie relazioni.