Jo Squillo: Suunto: 90 anni di avventura

Le origini di Suunto

Il percorso di Suunto ha inizio nel 1936, quando l’inventore finlandese Tuomas Vohlonen si pose l’obiettivo di creare una bussola più precisa e stabile, capace di resistere alle condizioni nordiche più estreme. La sua bussola a liquido gettò le basi di un’azienda fondata su precisione, innovazione e un profondo rispetto per la natura aspra della Finlandia e per le sfide che essa impone alle attività outdoor.

Dopo la scomparsa di Vohlonen nel 1939, fu sua moglie Elli Vohlonen a custodire questi valori e a guidare Suunto nei suoi primi anni di sviluppo fino agli anni ’50, consolidando l’eredità che ancora oggi definisce il brand. Questo spirito di funzionalità finlandese, sobria sicurezza, resistenza e chiarezza del design ha plasmato ogni strumento Suunto da allora.