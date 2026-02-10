Jo Squillo: Suunto: 90 anni di avventura
Febbraio 2026 segna i 90 anni dalla fondazione di Suunto, il marchio finlandese di fama mondiale che, sin dal 1936, è all’avanguardia nel settore dei dispositivi wearable per lo sport e le immersioni, guidando un’innovazione continua fin dalle sue origini.
Lo spirito pionieristico dell’esplorazione è parte del DNA di Suunto fin dall’inizio: per oltre nove decenni, gli strumenti Suunto hanno accompagnato gli avventurieri nelle profondità degli oceani, attraverso territori selvaggi e fino alle vette più alte delle montagne. Nel 2026 Suunto celebra il suo 90° anniversario con una edizione limitata di Suunto Vertical 2, ispirata all’iconico Suunto Vector, affiancata da esposizioni globali del brand ed eventi dedicati alla community, per rendere omaggio a nove decenni di innovazione pionieristica, artigianalità e design finlandese, e a una convinzione incrollabile: l’avventura è prima di tutto uno stato mentale.
Le origini di Suunto
Il percorso di Suunto ha inizio nel 1936, quando l’inventore finlandese Tuomas Vohlonen si pose l’obiettivo di creare una bussola più precisa e stabile, capace di resistere alle condizioni nordiche più estreme. La sua bussola a liquido gettò le basi di un’azienda fondata su precisione, innovazione e un profondo rispetto per la natura aspra della Finlandia e per le sfide che essa impone alle attività outdoor.
Dopo la scomparsa di Vohlonen nel 1939, fu sua moglie Elli Vohlonen a custodire questi valori e a guidare Suunto nei suoi primi anni di sviluppo fino agli anni ’50, consolidando l’eredità che ancora oggi definisce il brand. Questo spirito di funzionalità finlandese, sobria sicurezza, resistenza e chiarezza del design ha plasmato ogni strumento Suunto da allora.
Definire l’outdoor – Un’eredità forgiata da avventura e innovazione
L’avventura non è definita dagli estremi, ma dall’atteggiamento: il desiderio di spingersi oltre, salire più in alto, immergersi più a fondo o semplicemente uscire per scoprire qualcosa di nuovo. La community Suunto si affida al brand perché Suunto è sempre stata presente in ogni salto verso l’ignoto, offrendo supporto e orientamento quando conta davvero. Nel tempo, Suunto ha definito nuove ere nella tecnologia outdoor, endurance e diving.
Nel 1965, la scoperta che una bussola Suunto funzionava perfettamente sott’acqua portò alla creazione della prima bussola da immersione dedicata. Nel 1997, Suunto Spyder divenne il primo computer da immersione al mondo in formato orologio, portando funzionalità complete in un dispositivo compatto da polso.
Con il lancio nel 1998, Suunto Vector creò una categoria completamente nuova come primo “ABC watch” al mondo, integrando altimetro, barometro e bussola. Divenne uno strumento di riferimento per alpinisti ed esploratori a livello globale. Suunto fu inoltre pioniera nei dispositivi GPS wearable, sviluppando Suunto X9 e G9 nei primi anni 2000. Il G9 fu tra i primi GPS progettati specificamente per il golf, offrendo funzionalità avanzate di tracciamento dei colpi molto prima che gli orologi GPS da golf diventassero comuni.
L’intelligenza sport-specifica di Suunto ha portato struttura e chiarezza all’allenamento e all’esplorazione. Mappe offline gratuite in tutto il mondo su tutti gli orologi GPS Suunto e heatmap multisport hanno aiutato gli atleti a scoprire i percorsi più sicuri e frequentati. Innovazioni come il rilevamento automatico degli intervalli nel nuoto, il tracciamento in tempo reale ski-and-shoot nel biathlon e il riconoscimento automatico degli sprint nel ciclismo dimostrano l’impegno di Suunto nel comprendere l’essenza autentica di ogni disciplina.
Pionieri nell’analisi fisiologica. Il brand è stato anche pioniere nell’analisi fisiologica. Lanciato nel 2004, Suunto T6 offriva già insight sul carico di allenamento basati su HRV in tempo reale. Suunto ha introdotto l’analisi DDFA per quantificare meglio lo sforzo aerobico e anaerobico, sviluppato uno dei primi sistemi in grado di memorizzare i dati cardiaci per la sincronizzazione successiva e, tra le innovazioni più rilevanti degli ultimi anni, nel 2024 ha introdotto ZoneSense: una guida all’intensità in tempo reale basata su HRV che non richiede test di laboratorio.
Questa innovazione è sempre stata modellata dalla community Suunto. Riunire la comunità outdoor e porla al centro del brand è parte integrante della filosofia Suunto. SuuntoSports.com, lanciato nel 2002, offriva agli atleti uno spazio per registrare attività, condividere insight e partecipare a discussioni, anticipando molte piattaforme mainstream successive. Dalla Movescount AppZone all’attuale SuuntoPlus Store, Suunto ha sempre mantenuto la propria piattaforma aperta ad atleti e sviluppatori, contribuendo a plasmare la prossima generazione di strumenti.
Vertical 2 Titanium Limited Edition per celebrare l’anniversario. Suunto celebrerà il suo anniversario con Suunto Vertical 2 Titanium Limited Edition, disponibile dal 10 marzo 2026.
Limitata a 1.936 esemplari, in omaggio all’anno di fondazione del brand, questa edizione rende tributo al leggendario Suunto Vector attraverso l’iconico design giallo e nero, reinterpretato sul più avanzato orologio adventure di Suunto, completo di quadrante ispirato al Vector originale.
L’edizione anniversario unisce heritage e innovazione, rappresentando tutto ciò che Suunto incarna: avventura, innovazione, design finlandese e spirito di esplorazione. Come per gli altri prodotti Suunto, le emissioni climatiche generate durante l’intero ciclo di vita dell’orologio sono calcolate e compensate tramite Verified Carbon Units (VCU) in un progetto di riforestazione di mangrovie nell’Africa sud-orientale.
Disponibilità: dal 10 marzo 2026 su suunto.com e presso rivenditori selezionati nel mondo
Prezzo consigliato: 799,00 €
Verso i prossimi 90 anni
Entrando nel suo prossimo capitolo, Suunto conferma il proprio impegno nello sviluppo di navigazione, performance endurance, intelligenza fisiologica e durabilità dei materiali, continuando al contempo a ridurre il proprio impatto ambientale attraverso processi responsabili, riparabilità e progettazione di prodotti longevi. Suunto continua a essere il brand della community outdoor, con la missione di rendere l’avventura accessibile a tutti, sostenendo una comunità sempre più ampia e inclusiva. Durante l’anno dell’anniversario, Suunto organizzerà mostre pop-up, eventi community, panel discussion e challenge outdoor in location chiave a livello globale, per raccontare decenni di esplorazione e celebrare gli avventurieri che hanno costruito il passato del brand e coloro che ne definiranno il futuro.
