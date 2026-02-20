Jo Squillo: Stella McCartney partecipa alla Settimana della Moda di Londra con una celebrazione dell'innovazione britannica sostenibile
Per oltre due decenni, Stella McCartney ha costruito il suo marchio come cruelty-free e sostenibile fin dalle fondamenta, senza mai utilizzare pelle, piume, pellicce o pelli esotiche e sfidando costantemente il settore a ripensare i materiali e le catene di approvvigionamento.
In occasione dell'apertura della London Fashion Week, Stella McCartney presenta un'installazione curata che celebra l'innovazione britannica sostenibile, rafforzando la sua leadership di lunga data nella moda responsabile e la sua nomina odierna ad ambasciatrice della Sustainable Markets Initiative, fondata da Sua Maestà il Re Carlo III, Principe di Galles, nel 2020.
Per celebrare l'occasione, durante la London Fashion Week, Sua Maestà ha donato a McCartney una sciarpa in cashmere mongolo proveniente da fonti sostenibili, realizzata da Erdos e ricamata con il sigillo Terra Carta.
Ospitata dal British Fashion Council, la mostra riunisce aziende all'avanguardia nell'innovazione dei materiali, tra cui FEVVERS, Sequinova, Radiant Matter e YATAY. Ognuna di esse rappresenta una nuova generazione di soluzioni: dalle alternative vegetali alle piume, dalle alternative alla pelle a base di micelio alle paillettes bio-based e prive di plastica.
Attualmente, l'industria della moda globale produce oltre 100 miliardi di capi all'anno, contribuendo al 10% delle emissioni globali, al 20% delle acque reflue globali e a un quinto dei rifiuti di plastica mondiali. In risposta, il settore privato si sta orientando verso l'implementazione di pratiche circolari lungo tutta la catena del valore. In qualità di piattaforma di riferimento per i CEO del settore privato per guidare la transizione sostenibile, l'SMI collega i principali stakeholder dell'ecosistema della moda, intersecando design, vendita al dettaglio, finanza e oltre per accelerare il progresso del settore privato nel settore. A complemento di questo lavoro, Stella McCartney ha co-fondato l'SOS Fund, che fornisce investimenti iniziali fondamentali agli innovatori di materiali di nuova generazione e contribuisce a sviluppare su larga scala le soluzioni necessarie per decarbonizzare rapidamente la moda.
"La Sustainable Markets Initiative è un'organizzazione che sostengo con orgoglio fin dalla sua nascita nel 2020 e sono profondamente grato a Sua Maestà per questo riconoscimento. Per me, la cosa più importante della SMI è che il suo obiettivo va oltre la discussione, puntando all'azione concreta. Sono profondamente onorato di diventarne Ambasciatore." Stella McCartney.
Il suo lavoro ha spaziato dall'innovazione dei materiali di nuova generazione all'agricoltura rigenerativa, dalla trasparenza della catena di approvvigionamento alla pubblicazione di report di impatto, ben prima che tale trasparenza diventasse uno standard del settore. Riunendo gli innovatori nel contesto della moda, continua a promuovere la collaborazione tra scienza e design, dimostrando che le alternative a basso impatto non sono concettuali, ma commercialmente praticabili e scalabili.
"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Stella McCartney come Ambasciatrice ufficiale della Sustainable Markets Initiative, mentre continuiamo ad accelerare la transizione del settore privato verso una moda circolare e responsabile. In qualità di pioniera della moda sostenibile, la sua competenza e il suo impegno incrollabile contribuiranno a promuovere progressi significativi in tutto il settore. La leadership di Stella è profondamente allineata con la Fashion Task Force della Sustainable Markets Initiative, presieduta da Federico Marchetti, che, insieme alla Circular Bioeconomy Alliance, promuove pratiche rigenerative e trasparenza della catena di approvvigionamento attraverso passaporti digitali. Insieme stiamo unendo le forze per porre Natura, Persone e Pianeta al centro della creazione di valore globale." Jennifer Jordan-Saifi, CEO di Sustainable Markets Initiative
Membro della Sustainable Markets Initiative Fashion Taskforce sin dalla sua fondazione nel 2020, il ruolo di ambasciatrice di Stella riflette sia un allineamento duraturo con la leadership ambientale di Sua Maestà, sia un'estensione naturale del suo impegno professionale per una moda responsabile.
L'evento sottolinea la sua convinzione che la sostenibilità debba andare oltre l'intenzione e trasformarsi in pratica, integrando l'innovazione direttamente nelle collezioni, accelerando l'adozione lungo le catene di fornitura e contribuendo a rimodellare l'ecosistema della moda attraverso la collaborazione e la responsabilità. L'installazione sarà nuovamente presentata in occasione della prossima edizione di SMI 2026 Roundtables & Exhibition, che si terrà a Hampton Court Palace a marzo.
