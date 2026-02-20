Jo Squillo: Stella McCartney partecipa alla Settimana della Moda di Londra con una celebrazione dell'innovazione britannica sostenibile

"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Stella McCartney come Ambasciatrice ufficiale della Sustainable Markets Initiative, mentre continuiamo ad accelerare la transizione del settore privato verso una moda circolare e responsabile. In qualità di pioniera della moda sostenibile, la sua competenza e il suo impegno incrollabile contribuiranno a promuovere progressi significativi in ​​tutto il settore. La leadership di Stella è profondamente allineata con la Fashion Task Force della Sustainable Markets Initiative, presieduta da Federico Marchetti, che, insieme alla Circular Bioeconomy Alliance, promuove pratiche rigenerative e trasparenza della catena di approvvigionamento attraverso passaporti digitali. Insieme stiamo unendo le forze per porre Natura, Persone e Pianeta al centro della creazione di valore globale." Jennifer Jordan-Saifi, CEO di Sustainable Markets Initiative