Stella McCartney.

Jo Squillo: Stella McCartney, la collezione Spring 2026

I mini abiti con spalle scoperte e arricciate si fanno notare nei vivaci colori azzurro cielo, giallo mimosa e nelle delicate stampe di peonie su jersey.

14 Gen 2026 - 08:00
© Ufficio stampa

I midi fluidi e fluidi sono realizzati in raso di viscosa leggero e rispettoso della natura, offrendo una silhouette aggraziata con un tocco sostenibile.

Per aggiungere un tocco audace, le stampe leopardate nebulose compaiono su body attillati e cardigan comodi, immersi in intense tonalità bordeaux e tenui tonalità pesca: un perfetto mix di grinta ed eleganza.

La primavera 2026 propone un guardaroba espressivo e semplice, fatto di classici senza tempo per ogni aspetto della vita.

Per vivere liberi, nel momento.

Per vivere il lato selvaggio.

Atteggiamenti più forti e sexy rimettono in risalto le icone della casa selezionate da Stella, reinterpretate in contorni modellati, drappeggi scultorei e dettagli distintivi, realizzati utilizzando materiali ecosostenibili al 96% e cruelty-free al 100%.

Jo Squillo: Stella McCartney, la collezione Spring 2026

