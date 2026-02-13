Jo Squillo: Stella McCartney celebra il Capodanno Lunare
Per celebrare il Capodanno lunare, Stella McCartney celebra l'Anno del Cavallo attraverso una storia condivisa di amore, guarigione e connessione tra esseri umani ed equini.
I cavalli sono da tempo al centro della vita personale e del mondo creativo di Stella McCartney. Simboli di resilienza, intuizione e libertà, incarnano una forza silenziosa, costante, presente e profondamente rigenerante.
Per Stella, l'Anno del Cavallo riflette l'esperienza vissuta: il profondo supporto emotivo che i cavalli le hanno offerto per tutta la vita, accogliendola senza giudizio e aiutandola a ritrovare se stessa. Questa convinzione ha sempre plasmato il marchio Stella McCartney.
La moda è un veicolo di valori, pensata non solo per essere indossata, ma per dire di più e fare di più. Sebbene l'apprezzamento per i cavalli sia sempre stato onnipresente, è emerso in modo più visibile nella collezione Inverno 2023 del marchio, aprendo le porte a un'esplorazione più approfondita del loro potere curativo e consolidando un impegno all'azione.
Oggi, questo impegno continua attraverso il continuo supporto di Stella McCartney alle organizzazioni di terapia assistita dai cavalli, tra cui Never Alone e Operation Centaur, estendendo l'assistenza oltre la moda e raggiungendo le comunità e le vite plasmate dai cavalli.
La capsule, incentrata sul motivo pixelato di un cavallo, comprende un maglione bouclé in lana proveniente da fonti sostenibili e una t-shirt realizzata in cotone biologico. Borse e accessori iconici sono reinterpretati in una palette stagionale di rosso e bianco, ciascuno realizzato a mano in Italia con alternative vegane alla pelle.
Onorare il cavallo significa onorare ciò che ci dà: forza, connessione e possibilità di guarigione.
