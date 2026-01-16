Logo Tgcom24
Stella McCartney.

Jo Squillo: Stella McCarteny presenta la borsa DARTMOOR

Ispirandosi alla nostalgia degli anni Novanta, la riedizione fonde un atteggiamento sportivo con un design funzionale e multitasche, rivisitato per la vita contemporanea.

16 Gen 2026 - 08:00
Lanciata originariamente nell'autunno del 2007, la borsa Dartmoor è tornata come parte della collezione inverno 2025, riproponendo un'icona d'archivio con uno spirito moderno e giocoso.

Per la primavera 2026, la famiglia Dartmoor si evolve ancora una volta. Le silhouette a spalla e a tracolla sono rivisitate in nylon rigenerato, unendo versatilità e artigianalità. Realizzate a mano in Italia, le borse richiamano l'estetica dei primi anni 2000, pur mantenendo un tocco pulito e moderno.

