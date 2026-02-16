Jo Squillo: sono firmati Giorgio Armani i costumi del balletto di apertura del ballo dell'opera di Vienna 2026

La compagnia del Wiener Staatsballett, di cui da quest’anno Alessandra Ferri è direttrice artistica, si è esibita in una performance corale. Il progetto, tra gli ultimi curati dallo stilista, è nato dal legame con la grande étoile e conferma il dialogo del marchio con il mondo delle arti sceniche e la sua vicinanza all’eccellenza culturale internazionale.