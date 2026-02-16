Jo Squillo: sono firmati Giorgio Armani i costumi del balletto di apertura del ballo dell'opera di Vienna 2026
La compagnia del Wiener Staatsballett, di cui da quest’anno Alessandra Ferri è direttrice artistica, si è esibita in una performance corale.
Sono firmati Giorgio Armani i costumi delle sedici coppie di ballerini alla cerimonia di apertura del Ballo dell'Opera di Vienna 2026, uno degli appuntamenti mondani e culturali più rinomati al mondo, che si è svolto ieri sera alla Wiener Staatsoper.
La compagnia del Wiener Staatsballett, di cui da quest’anno Alessandra Ferri è direttrice artistica, si è esibita in una performance corale. Il progetto, tra gli ultimi curati dallo stilista, è nato dal legame con la grande étoile e conferma il dialogo del marchio con il mondo delle arti sceniche e la sua vicinanza all’eccellenza culturale internazionale.
Per l’occasione Alessandra Ferri ha indossato un abito lungo azzurro polvere in tulle di seta con dettagli ricamati baguette della collezione Giorgio Armani, mentre la prima ballerina del Wiener Staatsoper, Cassandra Trenary, ha scelto un abito lungo nero interamente ricamato Giorgio Armani Privé.
