Jo Squillo: Songzio, la campagna Spring-Summer 2026

Questa campagna è un caos costruito di contrasti, una fiera ribellione contro i confini del tempo, cultura e forma. Songzio scompone l'architettura degli abiti tradizionali, li taglia in frammenti astrattati e li ricompone in formazioni audaci e asimmetriche. In un atto di radicale decostruzione e reinterpretazione, l'hanbok coreano e l'armatura occidentale vengono tagliati, strappati, ricontestualizzati, non per cancellare il loro significato storico, ma per innovare: gli abiti diventano tracce di storia, strappate sotto nuove forme audaci del futuro.